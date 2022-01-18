بعد الزيادة الأخيرة.. سعر سيات ليون 2022 في مصر وشكلها من الداخل

ارتفعت أسعار بعض السيارات منذ بداية يناير الجاري، وبالتالي زاد سعر سيات ليون 2022، بحوالي 10 آلاف جنيه، وعلى الرغم من الزيادة، إلا أن مستوى الأمان فيها سيجعل العديد يفكر في شرائها بالسعر الجديد؛ حيث أنها تحتوي على نظام إلكتروني لتوزيع الفرامل ومكابح قادرة على منع السيارة من الانزلاق، مما يجعلها مناسبة للسير على مختلف أنواع الطرق خلال هطول الأمطار، وإضافة إلى ذلك، تمتلك نظام متخصص في الحماية من السرقة.

محرك سيات ليون 2022

ومحرك سيات ليون 2022، من أكثر الأشياء المميزة في السيارة الجديدة المصممة بنظام الهاتشباك، حيث أنه بقوة 110 حصان، لأن السعة فيه قدرها 1600 سي سي، أما عزم الدوران فهو 155 نيوتن لكل كيلو متر، وبجانب ذلك، تستطيع اليسارة الوصول إلى 100 كم في الساعة الواحدة بأقل من 12 ثانية، وعلى الرغم من ذلك، إلا أن استهلاك الوقود فيها لا يتعدى الـ6.5 لتر.

الأمان في سيات ليون الجديدة

وسائل الأمان عديدة في سيات ليون الجديدة، وهي:

وجود حزام أمان في جميع المقاعد الأمامية والخلفية.

وجود نظام خاص بتثبيت مقاعد الأطفال.

تمتلك السيارة نظام لتحديد السرعة.

تحتوي على وسائد هوائية لحماية السائق والشخص الجالس في الأمام معه.

تمتلك حساسات خلفية لمساعدة السائق على الركن بسهولة.

الإضاءة من نوع ليد لتوفير رؤية جيدة خلال الليل.

تمتلك نظام لتثبيت السيارة عند السير على منحنيات، حتى لا تتعرض للانزلاق.

سعر سيات ليون 2022

ارتفع سعر السيارة في المعارض بنحو 10 آلاف جنيه خلال عدة أيام فقط، والسبب في ذلك هو استمرار تأثير فيروس كورونا التاجي على الصناعات الهامة حول العالم، ولذلك وصل سعر الفئة الأولى لـ410 ألف جنيه والثانية 450 ألف جنيه، والاختلاف ناتج عن وجود كماليات أكثر في الموديل الثاني.