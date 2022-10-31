“بالخطوات” الاعتراض على نتائج أهلية حساب المواطن الدفعة 60

اقترب موعد الإعلان عن نتائج أهلية حساب المواطن للدفعة 60 حيث من المقرر صرف دفعة شهر نوفمبر في حساب المواطن، في يوم الخميس 10 نوفمبر 2022، تعرفوا معنا في هذا المقال على خطوات تقديم اعتراض على النتائج بشكل مفصل من خلال الموقع الرسمي.

الاستعلام عن نتائج أهلية حساب المواطن

من المعروف أنه يتم صرف الدفعة الجديدة من دعم حساب المواطن بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي وفي حالة إن صادف اليوم إجازة أو عطلة رسمية يتم الصرف في يوم قبله أو بعده.

كما يمكن الاستعلام عن نتيجة الأهلية للدفعة 60 من حساب المواطن من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولاً يجب الدخول إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن

ثم يتم الضغط على «الاستعلام عن حساب المواطن».

ثم نقوم بإدخال رقم الهوية والرمز المرئي الظاهر على الشاشة.

وبعد ذلك نقوم بالضغط على أيقونة «الاستمرار».

لحظات قليلة وستظهر على الشاشة جميع المعلومات الخاصة بـ دعم حساب المواطن والنتائج أهلية لدفعة نوفمبر.

خطوات تقديم اعتراض حساب المواطن

أما في حالة ظهور النتيجة بأن الشخص «غير مؤهل»، فعليه تقديم اعتراض على نتيجة عدم الأهلية وذلك من خلال الخطوات التالية:

أولا يتم تسجيل الدخول إلى حساب المواطن الخاص بك

ثم يتم اختيار دراسة الأهلية.

وبعد ذلك نقوم بالضغط على «أسباب عدم أهلية المستفيد الرئيسي أو التابع».

نقوم بالاطلاع على التنبيه بحيث يمكن تقديم اعتراض بسبب عدم الأهلية مع استكمال إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح ثم أخيراً نقوم بتأكيد الطلب.

فقد بلغ قيمة دعم حساب المواطن للدفعة السابقة 59 التي تم صرفها 10 أكتوبر الجاري 3.3 مليار ريال تقريباً وذلك لنحو 10.2 مليون مستفيد من هذا البرنامج.

حساب المواطن

يهدف برنامج حساب المواطن إلى حماية الأسر السعودية من كافة الآثار المترتبة بشكل مباشر أو غير المباشر الناتج عن الإصلاحات الاقتصادية الحالية، والتي تسببت في عبء إضافي على بعض فئات المجتمع، كما يساعد البرنامج إلى إعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة بالشكل الذي يشجع الاستهلاك الرشيد، وذلك من خلال صرف الدعم نقديًا ويتم تحويله مباشرة للمستفيدين.