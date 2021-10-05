ارتفاع أسعار سيارات هيواندي موديل 2022

بواسطة مدحت الصباغ

أعلنت شركة  “جي بي غبور أوتو” الوكيل الخاص لسيارات هيونداي في مصر عن ارتفاع أسعار بعض سيارات هيونداي موديل 2022 في مصر، وسوف نتعرف في هذا المقال على أسعار هذه الفئات ومواصفاتها.

ارتفاع أسعار سيارات هيواندي موديل 2022

أسعار هيونداي إلنترا CN7 موديل 2022

الفئة السعر
الأولى  Smart 325 ألف جنيه
الثانية  Smart safety 335 ألف جنيه
الثالثة  Smart Fun 347 ألف جنيه
الرابعة  Smart Plus 373 ألف جنيه
الخامسة Modern 398 ألف جنيه
السادسة  Advanced 435 ألف جنيه
السابعة Advanced White 440 ألف جنيه
الثامنة  Premium 495 ألف جنيه
التاسعة – Premium White 500 ألف جنيه

مواصفات محرك السيارة

قوة المحرك 127 حصان
العزم الأقصى للدوران 157 نيوتن متر
سعة المحرك 1600 سي سي
ناقل حركة السيارة أوتوماتيك  6 سرعات

أسعار هيونداي توسان موديل 2022

الفئة السعر
الأولى  Smart 465 ألف جنيه
الثانية  Smart Plus 495 ألف جنيه
الثالثة  Modern 530 ألف جنيه
الرابعة  Advanced 580 ألف جنيه
الخامسة  Premium 620 ألف جنيه

مواصفات محرك السيارة

قوة المحرك 180 حصان
العزم الأقصى للدوران 265 نيوتن متر
سعة المحرك 1500 سي سي
ناقل حركة السيارة أوتوماتيك  7 سرعات

 

أسعار هيونداي إلنترا HD موديل 2022

الفئة السعر
الأولى 248.900 جنيه
الثانية 255.900 جنيه
الثالثة 268.900 جنيه
الرابعة 272.900 جنيه

مواصفات محرك السيارة

قوة المحرك 121 حصان
العزم الأقصى للدوران 156 نيوتن متر
سعة المحرك 1600 سي سي
عدد السلندرات 4 سلندر


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مدحت الصباغ

كاتب محتوى بموقع نجوم مصرية

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