ارتفاع أسعار سيارات هيواندي موديل 2022
أعلنت شركة “جي بي غبور أوتو” الوكيل الخاص لسيارات هيونداي في مصر عن ارتفاع أسعار بعض سيارات هيونداي موديل 2022 في مصر، وسوف نتعرف في هذا المقال على أسعار هذه الفئات ومواصفاتها.
أسعار هيونداي إلنترا CN7 موديل 2022
|الفئة
|السعر
|الأولى Smart
|325 ألف جنيه
|الثانية Smart safety
|335 ألف جنيه
|الثالثة Smart Fun
|347 ألف جنيه
|الرابعة Smart Plus
|373 ألف جنيه
|الخامسة Modern
|398 ألف جنيه
|السادسة Advanced
|435 ألف جنيه
|السابعة Advanced White
|440 ألف جنيه
|الثامنة Premium
|495 ألف جنيه
|التاسعة – Premium White
|500 ألف جنيه
مواصفات محرك السيارة
|قوة المحرك
|127 حصان
|العزم الأقصى للدوران
|157 نيوتن متر
|سعة المحرك
|1600 سي سي
|ناقل حركة السيارة
|أوتوماتيك 6 سرعات
أسعار هيونداي توسان موديل 2022
|الفئة
|السعر
|الأولى Smart
|465 ألف جنيه
|الثانية Smart Plus
|495 ألف جنيه
|الثالثة Modern
|530 ألف جنيه
|الرابعة Advanced
|580 ألف جنيه
|الخامسة Premium
|620 ألف جنيه
مواصفات محرك السيارة
|قوة المحرك
|180 حصان
|العزم الأقصى للدوران
|265 نيوتن متر
|سعة المحرك
|1500 سي سي
|ناقل حركة السيارة
|أوتوماتيك 7 سرعات
أسعار هيونداي إلنترا HD موديل 2022
|الفئة
|السعر
|الأولى
|248.900 جنيه
|الثانية
|255.900 جنيه
|الثالثة
|268.900 جنيه
|الرابعة
|272.900 جنيه
مواصفات محرك السيارة
|قوة المحرك
|121 حصان
|العزم الأقصى للدوران
|156 نيوتن متر
|سعة المحرك
|1600 سي سي
|عدد السلندرات
|4 سلندر