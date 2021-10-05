ارتفاع أسعار سيارات هيواندي موديل 2022

أعلنت شركة “جي بي غبور أوتو” الوكيل الخاص لسيارات هيونداي في مصر عن ارتفاع أسعار بعض سيارات هيونداي موديل 2022 في مصر، وسوف نتعرف في هذا المقال على أسعار هذه الفئات ومواصفاتها.

أسعار هيونداي إلنترا CN7 موديل 2022

الفئة السعر الأولى Smart 325 ألف جنيه الثانية Smart safety 335 ألف جنيه الثالثة Smart Fun 347 ألف جنيه الرابعة Smart Plus 373 ألف جنيه الخامسة Modern 398 ألف جنيه السادسة Advanced 435 ألف جنيه السابعة Advanced White 440 ألف جنيه الثامنة Premium 495 ألف جنيه التاسعة – Premium White 500 ألف جنيه

مواصفات محرك السيارة

قوة المحرك 127 حصان العزم الأقصى للدوران 157 نيوتن متر سعة المحرك 1600 سي سي ناقل حركة السيارة أوتوماتيك 6 سرعات

أسعار هيونداي توسان موديل 2022

الفئة السعر الأولى Smart 465 ألف جنيه الثانية Smart Plus 495 ألف جنيه الثالثة Modern 530 ألف جنيه الرابعة Advanced 580 ألف جنيه الخامسة Premium 620 ألف جنيه

مواصفات محرك السيارة

قوة المحرك 180 حصان العزم الأقصى للدوران 265 نيوتن متر سعة المحرك 1500 سي سي ناقل حركة السيارة أوتوماتيك 7 سرعات

أسعار هيونداي إلنترا HD موديل 2022

الفئة السعر الأولى 248.900 جنيه الثانية 255.900 جنيه الثالثة 268.900 جنيه الرابعة 272.900 جنيه

مواصفات محرك السيارة