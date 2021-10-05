ارتفاع أسعار سيارات شيري موديل 2022 في مصر

بواسطة مدحت الصباغ

أعلنت شركة  “جي بي غبور أوتو” الوكيل الخاص لسيارات شيري في مصر عن ارتفاع أسعار بعض سيارات شيري موديل 2022، وسوف نتعرف في هذا المقال على أسعار هذه الفئات ومواصفاتها.

أسعار سيارات شيري موديل 2022

أسعار فئات شيري أريزو 5 موديل 2022

الفئة السعر
الأولى – Baseline MT 179.900
الثانية – Baseline AT 199.900 جنيه
الثالثة – Highline AT 213.900 جنيه

مواصفات محرك السيارة

قوة المحرك 114 حصان
العزم الأقصى للدوران 141 نيوتن متر
سعة المحرك 1500 سي سي
عدد السلندرات 4 سلندر

أسعار فئات تيجو 8 موديل 2022

الفئة السعر
الأولى – Comfort 374.900 جنيه
الثانية – Luxury 404.900 جنيه

مواصفات محرك السيارة

سعة المحرك 1500 سي سي
قوة المحرك 154 حصان
العزم الأقصى للدوران 210 نيوتن متر
ناقل حركة السيارة DCT

 

أسعار تيجو 7 موديل 2022

الفئة السعر
الأولى  Baseline 289.900 جنيه
الثانية  Highline 313.900 جنيه

مواصفات محرك السيارة

قوة المحرك 145 حصان
العزم الأقصى للدوران 210 نيوتن متر
سعة المحرك 1500 سي سي
ناقل حركة السيارة أوتوماتيك  6 سرعات

سعر شيري تيجو 3 موديل 2022

الفئة السعر
الأولى 244.900 جنيه

مواصفات محرك السيارة

قوة المحرك 126 حصان
عدد السلندرات 4 سلندر
سعة المحرك 1600 سي سي
العزم الأقصى للدوران 160 نيوتن متر


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مدحت الصباغ

كاتب محتوى بموقع نجوم مصرية

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