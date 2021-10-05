ارتفاع أسعار سيارات شيري موديل 2022 في مصر

أعلنت شركة “جي بي غبور أوتو” الوكيل الخاص لسيارات شيري في مصر عن ارتفاع أسعار بعض سيارات شيري موديل 2022، وسوف نتعرف في هذا المقال على أسعار هذه الفئات ومواصفاتها.

أسعار فئات شيري أريزو 5 موديل 2022

الفئة السعر الأولى – Baseline MT 179.900 الثانية – Baseline AT 199.900 جنيه الثالثة – Highline AT 213.900 جنيه

مواصفات محرك السيارة

قوة المحرك 114 حصان العزم الأقصى للدوران 141 نيوتن متر سعة المحرك 1500 سي سي عدد السلندرات 4 سلندر

أسعار فئات تيجو 8 موديل 2022

الفئة السعر الأولى – Comfort 374.900 جنيه الثانية – Luxury 404.900 جنيه

مواصفات محرك السيارة

سعة المحرك 1500 سي سي قوة المحرك 154 حصان العزم الأقصى للدوران 210 نيوتن متر ناقل حركة السيارة DCT

أسعار تيجو 7 موديل 2022

الفئة السعر الأولى Baseline 289.900 جنيه الثانية Highline 313.900 جنيه

مواصفات محرك السيارة

قوة المحرك 145 حصان العزم الأقصى للدوران 210 نيوتن متر سعة المحرك 1500 سي سي ناقل حركة السيارة أوتوماتيك 6 سرعات

سعر شيري تيجو 3 موديل 2022

الفئة السعر الأولى 244.900 جنيه

مواصفات محرك السيارة