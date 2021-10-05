ارتفاع أسعار سيارات شيري موديل 2022 في مصر
أعلنت شركة “جي بي غبور أوتو” الوكيل الخاص لسيارات شيري في مصر عن ارتفاع أسعار بعض سيارات شيري موديل 2022، وسوف نتعرف في هذا المقال على أسعار هذه الفئات ومواصفاتها.
أسعار فئات شيري أريزو 5 موديل 2022
|الفئة
|السعر
|الأولى – Baseline MT
|179.900
|الثانية – Baseline AT
|199.900 جنيه
|الثالثة – Highline AT
|213.900 جنيه
مواصفات محرك السيارة
|قوة المحرك
|114 حصان
|العزم الأقصى للدوران
|141 نيوتن متر
|سعة المحرك
|1500 سي سي
|عدد السلندرات
|4 سلندر
أسعار فئات تيجو 8 موديل 2022
|الفئة
|السعر
|الأولى – Comfort
|374.900 جنيه
|الثانية – Luxury
|404.900 جنيه
مواصفات محرك السيارة
|سعة المحرك
|1500 سي سي
|قوة المحرك
|154 حصان
|العزم الأقصى للدوران
|210 نيوتن متر
|ناقل حركة السيارة
|DCT
أسعار تيجو 7 موديل 2022
|الفئة
|السعر
|الأولى Baseline
|289.900 جنيه
|الثانية Highline
|313.900 جنيه
مواصفات محرك السيارة
|قوة المحرك
|145 حصان
|العزم الأقصى للدوران
|210 نيوتن متر
|سعة المحرك
|1500 سي سي
|ناقل حركة السيارة
|أوتوماتيك 6 سرعات
سعر شيري تيجو 3 موديل 2022
|الفئة
|السعر
|الأولى
|244.900 جنيه
مواصفات محرك السيارة
|قوة المحرك
|126 حصان
|عدد السلندرات
|4 سلندر
|سعة المحرك
|1600 سي سي
|العزم الأقصى للدوران
|160 نيوتن متر