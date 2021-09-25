أسعار ومواصفات رينو لوجان 2022 .. المميزات والعيوب

أعلن الوكيل المحلي للعلامة التجارية رينو في مصر “الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM عن سعر ومواصفات رينو لوجان 2022 بالسوق المحلي المصري، فهي واحدة من بين أيقونات شركة رينو التي تم طرحها تحت بند السيارات الاقتصادية في مصر والتي تتميز بالعديد من المواصفات التي تجعلها من أقوى السيارات المنافسة بين السيارات في نفس الفئة السعرية، فيما يلي نوضح أسعار ومواصفات رينو لوجان 2022 ونستعرض المميزات والعيوب.

أسعار ومواصفات رينو لوجان 2022

سيارة رينو لوجان تتميز بالمزايا المختلفة التي تجعلها في أوائل قائمة السيارات الاقتصادية في مصر، ولعل أبرز مواصفات سيارة رينو لوجان هي ارتفاع السيارة عن الأرض، وهو ما يجعلها تفتقر لمشكلة الاحتكاك بالمطبات، كما تتوفر بالسيارة العديد من المواصفات في فئاتها المختلفة، وهي تأتي على النحو التالي:

الفئة الأولى من رينو لوجان 2022

محرك رباعي 4 أسطوانات.

سعة المحرك 1600 سي سي.

قوة المحرك 90 حصان مع عزم أقصى للدوران 128 نيوتن.

متوسط استهلاك الوقود 6.3 لتر لكل 100 كم.

توفر 2 وسادة هوائية لكل من السائق والراكب الأمامي.

نظام الفرامل المانعة للإنغلاق ABS

نظام توزيع الفرامل الإلكتروني EBD

نظام الحماية من السرقة.

جنوط 15 بوصة.

مصابيح إضاءة نهارية.

تكييف هواء يدوي.

زجاج كهربائي للأبواب الأمامية.

كما أن سعر الفئة الأولى من رينو لوجان في مصر يبلغ 209 ألف جنيه مصري.

الفئة الثانية من رينو لوجان 2022

بالإضافة إلى المواصفات السابقة تزيد الفئة عن الفئة الاولى بالمواصفات التالية:

سعة المحرك تبلغ 1600 سي سي.

قوة المحرك 110 حصان مع عزم أقصى للدوران 148 نيوتن.

معدل استهلاك الوقود 6.2 لتر لكل 100 كم.

مصابيح ضباب أمامية.

مرايا جانبية تعمل بالطي الكهربائي.

زجاج كهربائي للأبواب الخلفية

تعديل مقعد السائق حسب الرغبة للأمام والخلف ولأسفل وأعلى.

عجلة قيادة مالتيميديا.

كما أن سعر الفئة الثانية من رينو لوجان في مصر يبلغ 219 ألف جنيه مصري.

الفئة الثالثة من رينو لوجان 2022

بالإضافة إلى المواصفات السابقة تزيد عن الفئات الأولى والثانية بالآتي:

مثبت سرعة.

حساسات ركن خلفية.

جنوط 15 بوصة.

مكيف هواء أوتوماتيكي.

كما أن سعر الفئة الثالثة من رينو لوجان في مصر يبلغ 229 ألف جنيه مصري.

الفئة الرابعة من رينو لوجان 2022

بالإضافة إلى المواصفات السابقة تزيد عن الفئات الأولى والثانية والثالثة بالآتي:

جنوط رياضية 16 بوصة.

كاميرا خلفية.

شاشة 7 بوصة تعمل باللمس.

كما أن سعر الفئة الرابعة من رينو لوجان في مصر يبلغ 239 ألف جنيه مصري.

عيوب رينو لوجان 2022

مثلها مثل السيارات الاخرى المنافسة لها في نفس فئة السيارات الاقتصادية بنفس الأسعار المقاربة فإن سيارة رينو لوجان 2022 يعيبها بعض العيوب التي لطالما عرفها الملاك وتأقلموا معها بالمقارنة بسعر السيارة المنخفض، ومن بين تلك العيوب التي تؤخذ على السيارة: