أسعار سيارات فولفو موديل 2022

أعلنت مجموعة “عز العرب للسيارات” الوكيل الخاص لسيارات فولفو السويدية في مصر عن أسعار فئات سيارات فولفو موديل 2022 في الأسواق المصرية، ,وفي هذا المقال سنتعرف على فئات سيارات فولفو موديل 2022 الموجودة في مصر، وكذلك سوف نتعرف على سعر ومواصفات كل فئة من هذه الفئات، ووسائل الأمان والكماليات المتوفرة بها.

أسعار فولفو VOLVO XC 40 MODEL 2022

الفئة السعر الأولى Momentum 720 ألف جنيه الثانية Inscription 820 ألف جنيه الثالثة R-Design 860 ألف جنيه الرابعة R-Design AWD 890 ألف جنيه

مواصفات محرك VOLVO XC 40 MODEL 2022

قوة المحرك 197 حصان العزم الأقصى للدوران 300 نيوتن متر سعة المحرك 2000 سي سي ناقل الحركة أوتوماتيك 8 سرعات استهلاك الوقود 6.9 لتر لكل 100 كيلو متر

وسائل الأمان المتوفرة في VOLVO XC 40 MODEL 2022

نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) .

عدد 11 وسادة هوائية.

نظام توزيع قوة الفرامل إلكترونياً (EBD).

مثبت للسرعة.

نظام مراقبة الجر (TCS).

عجلة القيادة (Electric).

نظام المساعدة في صعود المرتفعات (HLA).

أماكن تثبيت مقاعد الأطفال (ISOFIX).

نظام قياس ضغط الإطارات (TPMS).

فرامل يد كهربائية.

نظام الركن الأوتوماتيكي.

نظام إيمو بليزر ضد السرقة.

الكماليات المتوفرة في VOLVO XC 40 MODEL 2022

مصابيح ليد أمامية.

عجلة قيادة متعددة الوظائف.

أضواء ليد نهارية.

فتحات تكييف للمقعد الخلفي.

مصابيح ليد خلفية.

مسند يد خلفي.

مراية داخلية مزودة بخاصية التعتيم الذاتي.

شاشة وسائط تاتش مقاس 9 بوصة.

مصابيح أمامية حساسة للإضاءة.

حساسات مطر للمساحات الأمامية.

مرايات ضم كهربائية.

زجاج خلفي معتم.

حساسات ركن خلفية.

زر تشغيل السيارة بدون مفتاح.

مواصفات هيكل VOLVO XC 40 MODEL 2022

طول السيارة 4425 ملم عرض السيارة 1863 ملم ارتفاع السيارة 1652 ملم حجم شنطة السيارة 460 لتر

أسعار فولفو VOLVO XC 60 MODEL 2022

الفئة السعر الأولى 2WD Momentum مليون و10 آلاف جنيه الثانية Inscription AWD مليون و210 ألف جنيه الثالثة R-Design مليون و210 ألف جنيه

مواصفات محرك VOLVO XC 60 MODEL 2022

قوة المحرك 254 حصان العزم الأقصى للدوران 350 نيوتن متر سعة المحرك 2000 سي سي عدد السلندرات 4 سلندر ناقل الحركة أوتوماتيك 8 سرعات استهلاك الوقود 7.8 لتر لكل 100 كيلو متر

وسائل الأمان المتوفرة في VOLVO XC 60 MODEL 2022

نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) .

عدد 11 وسادة هوائية.

نظام توزيع قوة الفرامل إلكترونياً (EBD).

مثبت ومحدد للسرعة.

نظام مراقبة الجر (TCS).

نظام المساعدة في صعود المرتفعات (HLA).

أماكن تثبيت مقاعد الأطفال (ISOFIX).

نظام قياس ضغط الإطارات (TPMS).

فرامل يد كهربائية.

نظام إطفاء وتشغيل المحرك أوتوماتيكياً.

نظام إيمو بليزر ضد السرقة.

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لكماليات المتوفرة في VOLVO XC 60 MODEL 2022

مصابيح ضباب أمامية.

عجلة قيادة متعددة الوظائف.

مصابيح ليد أمامية.

فتحات تكييف للمقعد الخلفي.

مصابيح ليد خلفية.

مسند يد خلفي.

مصابيح أمامية حساسة للإضاءة.

مرايات جانبية كهربائية.

حساسات ركن خلفية.

كاميرا خلفية.

لوحة عدادات رقمية.

شاشة وسائط تاتش مقاس 9 بوصة.

تكييف هواء ثنائي المناطق.

زجاج خلفي معتم.

جنوط سبورت مقاس 18 بوصة.

مواصفات هيكل VOLVO XC 60 MODEL 2022

طول السيارة 4468 ملم عرض السيارة 1902 ملم ارتفاع السيارة 1658 ملم حجم شنطة السيارة 505 لتر

أسعار فولفو VOLVO XC 90 MODEL 2022

الفئة السعر الأولى مليون و 450 ألف جنيه الثانية مليون و 600 ألف جنيه

مواصفات محرك VOLVO XC 90 MODEL 2022