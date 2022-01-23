أسعار سيارات فولفو موديل 2022

مدحت الصباغ

أعلنت مجموعة “عز العرب للسيارات”  الوكيل الخاص لسيارات فولفو السويدية في مصر عن أسعار فئات سيارات فولفو موديل 2022 في الأسواق المصرية، ,وفي هذا المقال سنتعرف على فئات سيارات فولفو موديل 2022 الموجودة في مصر، وكذلك سوف نتعرف على سعر ومواصفات كل فئة من هذه الفئات، ووسائل الأمان والكماليات المتوفرة بها.

فولفو موديل 2022

أسعار فولفو VOLVO XC 40 MODEL 2022

الفئة السعر
الأولى  Momentum 720 ألف جنيه
الثانية Inscription 820 ألف جنيه
الثالثة R-Design 860 ألف جنيه
الرابعة R-Design AWD 890 ألف جنيه
فولفو اكس سي موديل 2022
VOLVO XC40 MODEL 2022
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مواصفات محرك VOLVO XC 40 MODEL 2022

قوة المحرك 197 حصان
العزم الأقصى للدوران 300 نيوتن متر
سعة المحرك 2000 سي سي
ناقل الحركة أوتوماتيك 8 سرعات
استهلاك الوقود 6.9 لتر لكل 100 كيلو متر
VOLVO XC 40 MODEL 2022
فولفو XC40 موديل 2022

وسائل الأمان المتوفرة في VOLVO XC 40 MODEL 2022

  • نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS).
  • عدد 11 وسادة هوائية.
  • نظام توزيع قوة الفرامل إلكترونياً (EBD).
  • مثبت للسرعة.
  • نظام مراقبة الجر (TCS).
  • عجلة القيادة (Electric).
  • نظام المساعدة في صعود المرتفعات (HLA).
  • أماكن تثبيت مقاعد الأطفال (ISOFIX).
  • نظام قياس ضغط الإطارات (TPMS).
  • فرامل يد كهربائية.
  • نظام الركن الأوتوماتيكي.
  • نظام إيمو بليزر ضد السرقة.
الكماليات المتوفرة في VOLVO XC 40 MODEL 2022
  • مصابيح ليد أمامية.
  • عجلة قيادة متعددة الوظائف.
  • أضواء ليد نهارية.
  • فتحات تكييف للمقعد الخلفي.
  • مصابيح ليد خلفية.
  • مسند يد خلفي.
  • مراية داخلية مزودة بخاصية التعتيم الذاتي.
  • شاشة وسائط تاتش مقاس 9 بوصة.
  • مصابيح أمامية حساسة للإضاءة.
  • حساسات مطر للمساحات الأمامية.
  • مرايات ضم كهربائية.
  • زجاج خلفي معتم.
  • حساسات ركن خلفية.
  • زر تشغيل السيارة بدون مفتاح.
مواصفات هيكل VOLVO XC 40 MODEL 2022
طول السيارة 4425 ملم
عرض السيارة 1863 ملم
ارتفاع السيارة 1652 ملم
حجم شنطة السيارة 460 لتر

 

أسعار فولفو VOLVO XC 60 MODEL  2022

الفئة السعر
الأولى 2WD Momentum مليون و10  آلاف جنيه
الثانية Inscription AWD مليون و210 ألف جنيه
الثالثة R-Design مليون و210 ألف جنيه
VOLVO XC 60 MODEL 2022
فولفو XC60 موديل 2022

مواصفات محرك VOLVO XC 60 MODEL  2022

قوة المحرك 254 حصان
العزم الأقصى للدوران 350 نيوتن متر
سعة المحرك 2000 سي سي
عدد السلندرات 4 سلندر
ناقل الحركة أوتوماتيك 8 سرعات
استهلاك الوقود 7.8 لتر لكل 100 كيلو متر

وسائل الأمان المتوفرة في VOLVO XC 60 MODEL 2022

  • نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS).
  • عدد 11 وسادة هوائية.
  • نظام توزيع قوة الفرامل إلكترونياً (EBD).
  • مثبت ومحدد للسرعة.
  • نظام مراقبة الجر (TCS).
  • نظام المساعدة في صعود المرتفعات (HLA).
  • أماكن تثبيت مقاعد الأطفال (ISOFIX).
  • نظام قياس ضغط الإطارات (TPMS).
  • فرامل يد كهربائية.
  • نظام إطفاء وتشغيل المحرك أوتوماتيكياً.
  • نظام إيمو بليزر ضد السرقة.
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فولفو xc 60 موديل 2022
VOLVO XC 60 MODEL 2022
لكماليات المتوفرة في VOLVO XC 60 MODEL 2022
  • مصابيح ضباب أمامية.
  • عجلة قيادة متعددة الوظائف.
  • مصابيح ليد أمامية.
  • فتحات تكييف للمقعد الخلفي.
  • مصابيح ليد خلفية.
  • مسند يد خلفي.
  • مصابيح أمامية حساسة للإضاءة.
  • مرايات جانبية كهربائية.
  • حساسات ركن خلفية.
  • كاميرا خلفية.
  • لوحة عدادات رقمية.
  • شاشة وسائط تاتش مقاس 9 بوصة.
  • تكييف هواء ثنائي المناطق.
  • زجاج خلفي معتم.
  • جنوط سبورت مقاس 18 بوصة.
مواصفات هيكل VOLVO XC 60 MODEL 2022
طول السيارة 4468 ملم
عرض السيارة 1902 ملم
ارتفاع السيارة 1658 ملم
حجم شنطة السيارة 505 لتر

 

فولفو XC 90 موديل 2022
VOLVO XC 90 MODEL 2022

أسعار فولفو VOLVO XC 90 MODEL  2022

الفئة السعر
الأولى مليون و 450 ألف جنيه
الثانية مليون و 600 ألف جنيه
فولفو اكس سي 90 موديل 2022
VOLVO XC90 MODEL 2022

مواصفات محرك VOLVO XC 90 MODEL  2022

قوة المحرك 320 حصان
العزم الأقصى للدوران 400 نيوتن متر
سعة المحرك 2000 سي سي
عدد السلندرات 4 سلندر
ناقل الحركة أوتوماتيك 8 سرعات
عدد المقاعد 7 مقاعد
VOLVO MODEL 2022
سيارات فولفو موديل 2022

 

مدحت الصباغ

كاتب محتوى بموقع نجوم مصرية


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