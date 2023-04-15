اشتباكات قوية بين السودان وقوات الدعم السريع ووقف الطيران من جانب مصر والسعودية

شهدت دولة السودان اليوم صراعات قوية ما بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حيث نشبت بينهم اشتباكات عسكرية منذ صباح اليوم السبت الموافق 15 إبريل الجاري، وتعد قوات الدعم السريع مليشيًا شبه عسكرية يعود أصلها إلى مليشيات الجنجويد التي كانت تقاتل باسم الحكومة السودانية في حرب دارفور 2003م.

سبب الاشتباكات في السودان

يوجد روايتين لسبب اشتباكات قوات الدعم السريع مع الجيش السوداني وهي كالآتي:

الرواية الأولى

هذه الرواية من جانب الجيش السوداني الذي قال في بيان له أنه يتهم قوات الدعم السريع بالخيانة والغدر حيث إنها حاولت مهاجمة الجيش داخل المدينة الرياضية وغيرها من المواقع الأخرى مما ترتب عليه تصدي القوات لها.

الرواية الثانية

تأتي هذه الرواية من جانب قوات الدعم السريع التي أعلنت في بيانٍ لها أن قوات الجيش السوداني قد دخلت المقر الخاص بقوات الدعم السريع صباح اليوم الذي يقع في أرض المعسكرات سوبا في مدينة الخرطوم، وأضافت أن الجيش السوداني هجم عليهم بجميع أنواع الأسلحة الخفيفة منها والثقيلة.

قوات الدعم السريع تسيطر على بعض المواقع

قد أعلنت قوات الدعم السريع أنها قد سيطرت على بيت الضيافة والقصر الجمهوري ومطار الخرطوم والأبيض ومروي وعدد من المواقع في مختلف الولايات، وعلى ذلك فقد نفذت قوات الجيش السوداني ضربات جوية قوية ضد الدعم السريع، في حين أنه قد نفى أن الطرف الآخر سيطر على مطار مروي.

وقف الطيران إلى السودان

بناءً على حالة عدم الاستقرار التي تشهدها السودان فقد أعلنت بعض الدول إيقاف حركة الطيران من أو إلى السودان وعلى رأسهم مصر والمملكة العربية السعودية التي أكدت أن هناك طاقم لإحدى طائراتها قد تعرض لإطلاق النار قبل الإقلاع من أرض السودان صباح اليوم.