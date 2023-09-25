توصيات وزارة الحج والعمرة عند شرب ماء زمزم

أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية عن توفر ماء زمزم في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وأشارت إلى أهمية اتباع بعض الإرشادات أثناء شربه.

معتمر يشرب من ماء زمزم - مصدر الصورة: يوتيوب

وقدمت الوزارة عدة توصيات عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” موقع “تويتر” سابقًا، والتي جاءت كالآتي: عدم سكب الماء على الأرض، والتخلص من الأكواب المستخدمة في مكانها المخصص، والحفاظ على النظافة، وتجنب أداء الوضوء في صنابير زمزم.

ماء زمزم هو مورد مقدس للمسلمين ويحتل مكانة هامة في الدين الإسلامي، وتم اكتشاف هذا الماء في الحرم المكي بمكة المكرمة في المملكة العربية السعودية.

ويتميز ماء زمزم بخصائصه الفريدة، حيث يعتقد أنه ماء طاهر يحمل قوة الدعاء والبركة، ووفقًا للتقاليد الإسلامية، يعود تاريخ هذا الماء إلى النبي إسماعيل (عليه السلام)، وأمه هاجر عندما كانا يبحثان عن الماء بين الصفا والمروة، حيث فُتحت من تحت قدمي إسماعيل ينابيع الماء بأمر من الله.