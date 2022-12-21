الطقس اليوم وحتى السبت.. أمطار غزيرة وسيول في مكة المكرمة وجدة، تمتد إلى معظم مناطق المملكة

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، تقريره حول حالة الطقس اليوم الأربعاء في مختلف مناطق المملكة، كما أوضح طقس العرب تفاصيل الحالة الجوية الماطرة وأحوال الطقس غداً الخميس وحتى السبت القادم، بينما طالبت الأرصاد الجوية جميع المواطنين والمقيمين الالتزام بتعليمات السلامة العامة والأمن خلال الموجة الماطرة القادمة حيث توقَّعت تساقط الأمطار الغزيرة وتشكُّل السيول في معظم المناطق بما فيها الأجزاء الساحلية ومحافظة جدة.

الطقس اليوم أمطار وانخفاض مستوى الرؤية

وتوقَّع المركز في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء أن تتساقط الأمطار الرعدية، يرافِقها نشاط الرياح وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية على أجزاء من المدينة المنورة، ومكة المكرمة والباحة. بينما تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها تكوُّن السحب الرعدية الممطرة والضباب في ساعات الصباح الباكر على كلٍّ من عسير وجازان إضافة إلى أجزاء من القصيم، وحائل والحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

الطقس غداً أمطار في مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل جدة

من جهته أوضح مركز طقس العرب تفاصيل الحالة الماطرة المرتقبة على أجزاء واسعة من المملكة غداً الخميس ومع نهاية الأسبوع الحالي، وتوقَّع المركز أن يشهد الطقس غداً الخميس تساقط زخات من الأمطار الرعدية ساعات الصباح والظهيرة على أجزاء من سواحل مكة المكرمة، تتكاثر مع ساعات المساء على مُرتفعات مكة المكرمة وجنوب منطقة المدينة المُنورة، كما تمتد الأمطار ليل الخميس- الجمعة إلى شمال غرب منطقة الرياض إدارياً (عفيف، الدوادمي) وغرب القصيم، وتتشكل التخريجات البحرية وسط البحر الأحمر وتؤثر على المناطق الساحلية من منطقة مكة المكرمة ومدينة جدة، حيث تتساقط الأمطار الرعدية الغزيرة أحياناً، في تلك المناطق.

الطقس الجمعة ارتفاع معدل غزارة الأمطار

ورجَّح “طقس العرب” أن تشتد الاضطرابات الجوية مع ساعات فجر وصباح الجمعة، مع ارتفاع مُعدل غزارة الأمطار التي تمتد من منطقتي المدينة المُنورة ومكة المكرمة إلى القصيم وحائل وجنوب منطقة تبوك وبعض الأجزاء الشمالية من منطقة الرياض إدارياً، يرافقها تساقط زخات من البَرَد مع إمكانية تشكُّل السيول وجريان الأودية في السفوح والمُنحدرات الجبلية، كما توقَّع المركز أن تشهد ساعات ظهيرة وعصر الجمعة حدوث العواصف الرعدية في تلك المناطق مع امتداد الأمطار إلى أجزاء من جنوب الجوف والحدود الشمالية في رفحاء، والعويقلية، وعرعر، وشمال المنطقة الشرقية.

السبت تتركز الحالة المطرية في منطقة الرياض

وحول بداية انحسار الحالة الجوية أوضح طقس العرب أنَّ الحالة سوف تبدأ بالتراجع تدريجياً مع ساعات ليل الجمعة/السبت في أجزاء واسعة من مناطق مكة المكرمة والمدينة المُنورة والباحة وحائل، لتتركز الفعالية الجوية على الأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية في رفحاء، والعويقلية وحفر الباطن والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية إضافة إلى أجزاء من منطقة الرياض إدارياً بما في ذلك العاصمة.

الأرصاد تصدر عدداً من نصائح الأمن والسلامة العامة

كما قدَّم المركز الوطني للأرصاد سلسلة من النصائح للحفاظ على السلامة العامة خلال الأحوال الجوية السائدة التي اشهد جريان السيول في عدد من مناطق المملكة وقد جاءت على الشكل التالي: