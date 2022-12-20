الطقس اليوم وغداً.. أمطار غزيرة وثلوج في عدة مناطق، والأرصاد تحذِّر من السيول في مكة المكرة والمدينة المنورة

الطقس اليوم وغداً.. أمطار غزيرة وثلوج في عدة مناطق، والأرصاد تحذِّر من السيول في مكة المكرة والمدينة المنورة
توقّع المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، أن تكون السماء غائمةً جزئياً تتخللها السحبٌ الرعدية الممطرة على أجزاء من جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرّمة، مع إمكانية تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.
الطقس غداً أمطار وبَرَد وانخفاض الرؤية الأفقية في معظم المناطق
وفي تقريرٍ أصدره أمس الإثنين، حذَّر المركز الوطني للأرصاد من تقلبات جوية تطرأ على الطقس غداً الأربعاء وتشمل معظم مناطق المملكة وتستمر حتى الجمعة، حيث تزداد الفُرص لهطول الأمطار الرعدية مع تساقط البرد، ونشاط في سرعة التيارات الهابطة والأتربة المُثارة وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية على معظم المناطق.
الأرصاد أمطار غزيرة وسيول في مكة المكرمة والمدينة المنورة
ورجَّحت الأرصاد الجوية تساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة الشدة تؤدي إلى جريان السيول في أجزاء من مكة المكرمة، والباحة، والمدينة المنورة، وحائل، والحدود الشمالية، والشرقية، وعسير في حين تكون الأمطار متوسطة في مجملها يومي الخميس والجمعة على أجزاء من الرياض، وتبوك، والحدود الشمالية، وجازان، والشرقية.
انخفاض درجة الحرارة وثلوج وصقيع في تبوك وحائل والجوف
وتوقَّع المركز أن تتساقط الثلوج ابتداءً من مساء الخميس ويوم الجمعة على مرتفعات منطقة تبوك في جبل اللوز، وعلقان، والظهر، يرافق ذلك انخفاض في درجة الحرارة وتكوّن الصقيع، في تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل وشمال والمدينة المنورة، حبث تصل درجة الحرارة الصغرى إلى ما بين “1-5” مئوية، قبل أن يمتد الانخفاض في درجة الحرارة مساء الجمعة إلى كلٍّ من القصيم، والرياض وشمال الشرقية وتصل درجة الحرارة الصغرى ما بين “6-8” مئوية.