الطقس اليوم وغداً.. أمطار غزيرة وثلوج في عدة مناطق، والأرصاد تحذِّر من السيول في مكة المكرة والمدينة المنورة

وتوقَّع المركز أن تتساقط الثلوج ابتداءً من مساء الخميس ويوم الجمعة على مرتفعات منطقة تبوك في جبل اللوز، وعلقان، والظهر، يرافق ذلك انخفاض في درجة الحرارة وتكوّن الصقيع، في تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل وشمال والمدينة المنورة، حبث تصل درجة الحرارة الصغرى إلى ما بين “1-5” مئوية، قبل أن يمتد الانخفاض في درجة الحرارة مساء الجمعة إلى كلٍّ من القصيم، والرياض وشمال الشرقية وتصل درجة الحرارة الصغرى ما بين “6-8” مئوية.