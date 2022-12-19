الطقس اليوم وغداً.. الأرصاد تحذِّر من الضباب، و”طقس العرب” حالة ماطرة تقترب وسيول في معظم مناطق المملكة

حذَّر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، من تأثير تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الجوف، والحدود الشمالية، ومكة المكرمة وجازان. كما توقَّع عن حالة الطقس اليوم الإثنين أن تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من غرب وجنوب غرب المملكة، بينما سادت توقُّعات بأن يشهد الطقس غداً وخلال نهاية الأسبوع حالة ماطرة تترافق مع تساقط الثلوج في مساحات واسعة من المملكة.

الطقس اليوم ضباب في مكة المكرمة والباحة والشرقية

وأصدر المركز الوطني للأرصاد عدداً من التنبيهات حول الطقس اليوم حذَّر خلالها مناطق الشرقية والباحة ومكة المكرمة من تكون الضباب وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية خلال ساعات الليل والصباح الباكر في كلٍّ من ثول وجدة والبطحاء والشيبة والعديد وذعبلوتن وسلوى وعردة، إضافة إلى الباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والدمام والجبيل والظهران والقطيف ورأس تنورة.

الطقس غداً ارتفاع درجة الحرارة قبل موجة ماطرة جديدة

بدوره توقَّع مركز طقس العرب أن يشهد الطقس غداً ومع نهاية الأسبوع الحالي ارتفاعاً على درجة الحرارة نهار الأربعاء والخميس، حيث يكون الطقس دافئاً نسبياً في أغلب المناطق، قبل أن تبدأ حالة ماطرة جديدة تؤثر على العديد من مناطق المملكة بالتزامن مع بداية فصل الشتاء من الناحية الفلكية، وتتساقط الأمطار من مُتوسطة إلى غزيرة الشدة على مُعظم أجزاء منطقة مكة المكرمة (بما فيها أجزائها الساحلية) والقصيم وحفر الباطن وأجزاء من الرياض و الشرقية (خاصةً الأجزاء الشمالية من المنطقتين) إضافة إلى أجزاء من المدينة المُنورة وحائل والحدود الشمالية وعسير والباحة. وتسبب تشكُّل السيول وجريان الأودية والشِعاب في تلك المناطق.