تَجَنب فرض مخالفة عدم نقل ملكية المركبة بالسعودية

يتوجب عليك الانتباه إلى ضرورة نقل ملكية السيارة عند بيعها لشخص آخر؛ تجنباً لفرض عقوبة من قبل السلطات السعودية عند التأخر في نقل ملكية السيارة بالمملكة العربية السعودية؛ حيث يمثل الامتناع عن الالتزام بهذا القانون بمثابة إضراب عن تطبيق القانون السعودي المنظم لحركة المرور.

رسوم نقل ملكية المركبات

قامت إدارة المرور العامة بالسعودية بتحديد الرسوم المطلوبة لنقل ملكية السيارة، وهي كالتالي:

يتم دفع 150 ريال سعودي لكل من المركبة الخاصة، وسيارات النقل الخاص، والميني باص، والدراجات النارية، ومركبات الأشغال العامة.

يتم دفع 300 ريال سعودي إذا كانت المركبة تاكسي، أو سيارة نقل عام، أو باص عام.

شروط نقل ملكية المركبة

يتم نقل ملكية السيارة قانونيًا للمشتري من خلال إدارة المرور العامة، حيث يجب على المشتري أن يقوم بطباعة أو شراء نموذج السيارة حتى لا يتم إصدار أي عقوبة ضده، كما يجب عليك أيضاً أن تكون مستوفيًا لبعض الشروط من أجل إتمام عملية نقل الملكية القانوني بنجاح، وهذه الشروط كالتالي:

الحرص على فحص المركبة بصورة منتظمة.

عدم وجود أي مخالفات مرورية على المركبة، وكذلك على المشتري أو البائع عند امتلاكهم لأي مركبات أخرى.

الانتباه إلى ضرورة سريان تأمين السيارة.

امتداد صلاحية كل من استمارة الطلب وتصريح الإقامة.

وجود رخصة قيادة سارية.

ويمكن إتمام عملية نقل الملكية بواسطة توثيق عقد البيع في البداية، ثم دفع جميع التأمينات المطلوبة والمخالفات السابقة لدى إدارة المرور، مع تسليم جميع المستندات المطلوبة، ودفع رسوم خدمة نقل الملكية.

الأوراق المطلوبة لنقل الملكية

توجد مجموعة من الأوراق التي ينبغي عليك كبائع للسيارة أن تحضرها من أجل إنهاء عملية نقل الملكية، وهي كالتالي: