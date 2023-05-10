أخبار السعودية

المملكة العربية السعودية تتصدر أعلى 10 دول نمواً في التجارة الإلكترونية

أنور التام

كشف تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “UNCTAD” أن المملكة العربية السعودية قد تصدرت قائمة أسرع 10 دول نمواً في التجارة الإلكترونية بنسبة نمو سنوية تجاوزت 32%.

المملكة العربية السعودية تتصدر أعلى 10 دول نمواً في التجارة الإلكترونية

وأوضح التقرير أن السوق السعودي للتجارة الإلكترونية قد شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، وذلك بفضل زيادة انتشار الإنترنت وتحسين البنية التحتية، وتزايد عدد الشباب الذين يستخدمون الإنترنت بشكل كبير. كما أسهمت جائحة كوفيد-19 في تسريع نمو التجارة الإلكترونية، حيث تحول المستهلكون إلى التسوق عبر الإنترنت في ظل الإغلاقات وإجراءات التباعد الاجتماعي التي شهدتها الكثير من الدول من بينها المملكة العربية السعودية.

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ويشير التقرير إلى أن السوق السعودي للتجارة الإلكترونية ما زال في مراحله الأولى، مما يدل على وجود إمكانات كبيرة لمزيد من النمو. وقد أدركت الحكومة أهمية القطاع وأطلقت عدداً من المبادرات لدعم تطويره، مثل إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية عام 2019.

ومن المتوقع أن يستمر نمو التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية في السنوات القادمة، وذلك بفضل عدة عوامل منها زيادة الطبقة المتوسطة، وتزايد انتشار الهواتف الذكية والإنترنت، ودعم الحكومة المستمر للقطاع. وهذا يتيح فرصا كبيرة للشركات المحلية والدولية التي تسعى للدخول أو التوسع في السوق السعودي للتجارة الإلكترونية.

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أنور التام

محاسبة جامعة صنعاء - مدرس سابقا في مجال اللغة الإنجليزية - مشرف متجر رمان الإلكتروني، و محب للكتابة والتأليف واعشق القراءة.

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