مقطع مؤثر.. معلم سعودي يساعد تلميذًا من ذوي الإعاقة على لعب كرة القدم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه مُعلم سعودي، وهو يساعد تلميذًا من ذوي الإعاقة على لعب كرة القدم، حيث قام بإشراكه في المباراة لكي يسعده.

لقطة من فيديو المُعلم - مصدر الصورة: حساب فايز المالكي على تويتر بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

وهو الفيديو الذي ظهر فيه المُعلم وهو يصطحب الطفل ليشارك مع زملائه في المباراة، وقد قام بدفع الكرسي المتحرك الخاص بالطالب في ساحة الملعب ليجلب الفرحة له.

حقق الفيديو انتشارًا واسعًا خلال الساعات القليلة الماضية، ونال إعجاب النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وقام الفنان فايز المالكي بنشر الفيديو على حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، وعلق عليه قائلًا: “معلم عظيم… شكراً لكل المعلمين والمعلمات… شكر واحد لا يكفيكم”.

معلم عظيم#وزارة_التربية_والتعليم

شكرا لكل معلم ومعلمة شكرا وشكرا لا تكفيكم pic.twitter.com/kwovmnLOUo — فايز المالكي (@fayez_malki) September 5, 2023

وأعاد أيضًا الدكتور سعود العمر، استشاري طب الأطفال والمراهقين، نشر الفيديو عبر حسابه وعلق عليه قائلًا: “الراحمون يُرحمهم الرحمن… ارحموا الناس فالله سيرحمكم… هذه ليست أشياء يُشترى، بل تمتلكها الفطرة والرحمة التي يُزرعها الله في قلوب عباده”.