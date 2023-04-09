أخبار السعودية

روبوت يشارك في تقديم وجبات الإفطار للصائمين بالسعودية

محمد عبد الحميد

روبوت في الرياض بالمملكة العربية السعودية يشارك في تقديم الإفطار للصائمين خلال شهر رمضان المبارك.

روبوت يقدم الطعام

يُظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي روبوتاً يتحرك على الرصيف، ويحمل وجبات الإفطار ويقدمها للمتطوعين الذين يخدمون الأشخاص، وكان يرتدي الروبوت سترة عليها شعار “رمضان بلا هدر”.

قد يهمك:

وكالة تعليق الدراسة تعلن تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأحد في محافظة جديدة

“سدايا”: تدريب أكثر من 46 ألف مواطن ومواطنة خلال عام 2023 في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي

أطلقت الهيئة العامة للأمن الغذائي في السعودية (GFSA)، مؤخراً حملة تحث المواطنين على تقليل هدر الطعام خلال شهر رمضان.

عادة يتم تقديم وجبات الإفطار المجانية خلال شهر رمضان في السعودية، وفي الأسبوع الماضي تم تقديم أكثر من 11 ألف وجبة في حفل إفطار نظمته البلدية في محافظة الخرج جنوب شرق الرياض.

Avatar of محمد عبد الحميد
محمد عبد الحميد

كاتب ومحرر صحفي لدى نجوم مصرية، يكتب في قسم أخبار مصر والسعودية، يدرس إعلام وكتب في الكثير لدي المواقع الإلكترونية الإخبارية ومن أهمهم موقع مصر فايف.

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
اترك تعليقاً
أحدث المقالات