روبوت يشارك في تقديم وجبات الإفطار للصائمين بالسعودية

روبوت في الرياض بالمملكة العربية السعودية يشارك في تقديم الإفطار للصائمين خلال شهر رمضان المبارك.

يُظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي روبوتاً يتحرك على الرصيف، ويحمل وجبات الإفطار ويقدمها للمتطوعين الذين يخدمون الأشخاص، وكان يرتدي الروبوت سترة عليها شعار “رمضان بلا هدر”.

أطلقت الهيئة العامة للأمن الغذائي في السعودية (GFSA)، مؤخراً حملة تحث المواطنين على تقليل هدر الطعام خلال شهر رمضان.

عادة يتم تقديم وجبات الإفطار المجانية خلال شهر رمضان في السعودية، وفي الأسبوع الماضي تم تقديم أكثر من 11 ألف وجبة في حفل إفطار نظمته البلدية في محافظة الخرج جنوب شرق الرياض.