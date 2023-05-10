صعود قياسي لإيرادات الإتصالات السعودية (STC) خلال 2023

سجلت شركة الاتصالات السعودية (STC) إيرادات قياسية وصلت 4.9 مليار دولار بما يعادل 18 مليار ريال سعودي في الربع الأول من 2023، بحسب ماقالته وكالة فوربس.

وصعدت إيرادات شركة الاتصالات السعودية بمقدار 7.5٪ على أساس سنوي للربع الأول من 2023 ، معتمدة على زيادة بنسبة 1.8٪ في إيرادات الوحدات التجارية في أعقاب نمو إيرادات قطاع التنقل بنسبة 2.4٪، وساهمت وحدة النقل والجملة في الإيرادات الفصلية القياسية بنمو قدره 0.4٪.

وحققت الشركات التابعة لمجموعة الاتصالات السعودية إرتفاعًا في الإيرادات بنسبة 29.7٪ على أساس سنوي ويعود ذلك إلى الاستثمارات المتنوعة في المجالات الواعدة.

وفي نفس السياق، حصدت شركة الاتصالات السعودية زيادة في صافي الربح بنسبة 2.4٪ على أساس سنوي لتصل إلى 839.4 مليون دولار أي ما يعادل تقريبا 3.1 مليار ريال سعودي، في حين انخفضت الأرباح التشغيلية لهذا العام بنسبة 2.4٪ على أساس سنوي إلى مليار دولار أي بنحو 3.7 مليار ريال سعودي.

وفي ذات السياق، إرتفع حجم أرباح الاتصالات السعودية STC قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والزكاة والإهلاك بنسبة 0.7٪ على أساس سنوي لتصل إلى 1.7 مليار دولار وبما يقرب 6.3 مليار ريال سعودي.

وعلق أوليان محمد الوتيد، الرئيس التنفيذي في شركة الاتصالات السعودية، قائلا إن الشركة أصدرت صندوقها الاستثماري للشركات (CIF) في الربع الأول لتنويع محفظتها الاستثمارية ودعم الربحية من خلال الاستثمار في الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة في مختلف المجالات، بما في ذلك التكنولوجيا المالية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء، بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.