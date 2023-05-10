مشاجرات وترويج مواد مُخدرة، “الأمن العام” يُعلن القبض على مجموعة من المخالفين في عدة مدن

كشف الأمن العام السعودي عن تمكُّن شرطة منطقة مكة المكرمة من إلقاء القبض على مقيمين أحدهما مخالف لنظام الإقامة كانا قد ظهرا في فيديو متداول على مواقغ التواصل الاجتماعي أثناء مشاجرتهما في مكان عام بالمملكة.

الأمن العام: تم القبض على المتشاجِران وأحدهما مقيم مخالف

وأعلنت إدارة الأمن العام السعودي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنَّ شرطة منطقة مكة المكرمة قد قبضت على مقيم مخالف لنظام الإقامة من الجنسية المالية، ومقيم آخر من الجنسية نفسها ظهرا في محتوى مرئي يتشاجران في مكان عام هو عبارة عن مواقف مركبات.

وأشارت إدارة الأمن العام إلى أنَّ الجهات المعنية قامت بإيقاف المتشاجران واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة، مضيفة أنَّه جارٍ القبض على من وثَّق ونشر المحتوى لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلومات.

📹 | شرطة منطقة مكة المكرمة تقبض على مقيم مخالف لنظام الإقامة ومقيم آخر لمشاجرتهما في مكان عام . pic.twitter.com/wy87CFN8Ua — الأمن العام (@security_gov) May 10, 2023

الأمن العام يلقي القبض على عددٍ من المخالفين

في سياقٍ متصل أعلن الأمن العام السعودي في فيديو تحت عنوان “في قبضة رجال الأمن”، إلقاء القبض على مجموعة من المخالفين، كان منهم مواطن في الرس قام بترويج مادة الحشيش المخدر باستخدام منصات التواصل الاجتماعي، مضيفاً أنَّه تم القبض أيضاً على مخالف لنظام أمن الحدود يحمل الجنسية الإثيوبية قام بترويج مادتي الإمفيتامين المخدر، والحشيش المخدر في محايل عسير.

كما كشف الفيديو عن قيام قوات الأمن بضبط 3 مواطنين ومقيم من الجنسية النيجيرية في كلٍّ من الرياض وجدة، لقيامهم بترويج وتهريب 2.2 كيلوجرام من الكوكايين، والقبض على مواطن قام بسرقة مركبة في وضع التشغيل، وتسبب بسقوط امرأة وطفليها من داخل السيارة أثناء سيرها، وتعرضهم لإصابات خفيفة.

الأمن السعودي يحذِّر من أضرار الإمفيتامين

هذا وقد أصدر الأمن السعودي إنفوجرافاً جذَّر خلاله من تأثير وأضرار مادة الإمفيتامين المخدر، داعياً الجميع للإبلاغ عن عمليات تهريب أو ترويج المخدرات مؤكِّداً أنَّ جميع البلاغات يتم معالجتها بسرية تامة.