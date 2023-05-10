بينها 10 أسود ودُبان وتمساحان.. الأمن البيئي يضبط مواطن لاقتنائه عدداً من الحيوانات الفطرية في عسير

أعلنت إدارة القوات الخاصة للأمن البيئي بالمملكة العربية السعودية، أنَّها تمكَّنت من ضبط مواطن سعودي في عسير بسبب ارتكابه مخالفة نظام البيئة عبر اقتنائه عدداً من الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض بدون ترخيص رسمي مشيرة إلى أنَّ الحيوانات شملت عدداً كبيراً من الأسود إضافة إلى عدد أخر من التماسيح والدببة.

الأمن البيئي يضبط عشرة أسود ودبين

وكشفت إدارة القوات الخاصة للأمن البيئي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنَّ الجهات المختصة بالأمن البيئي في منطقة عسير قامت بضبط عشرة أسود، وأربع لبوات، وأربعة أشبال، إضافة إلى خمسة نمور، ودبين، منا شملت المضبوطات أيضاً تمساحان، ووعلان، وغزال واحد من نوع “المها العربي”.

غرامة تصل إلى 30 مليون والسجن 10 سنوات

وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنَّ اقتناء هذه الحيوانات يعتبر مخالفة لنظام البيئة واللائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها. مضيفاً أنَّ الجهات المعنية في الأمن البيئي قامت تطبيق الإجراءات النظامية وإحالة المخالِف إلى النيابة العامة، كما قامت تسليم الكائنات الفطرية لجهة الاختصاص مشيراً إلى أن الاتجار بالكائنات الفطرية المُهددة بالانقراض يعرِّض مرتكب المخالفة لعقوبة الغرامةٌ المالية التي تصل إلى (30) مليون ريال، والسجن لمدة تصل إلى (10) سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

طرق التواصل والإبلاغ عن مخالفات الأمن البيئي

وطالب المتحدث الرسمي جميع المواطنين والمقيمين بالمملكة بالإبلاغ عن أي حالات تُمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية عبر التواصل على الرقم (911) في كلٍّ من مكة المكرمة والرياض والشرقية، أو على الأرقام (999) و(996) في بقية مناطق المملكة.