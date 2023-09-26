أخبار السعودية

القبض على 3 أشخاص في محافظة تربة لرفعهم لافتة تثير النعرات القبلية

أسامة محمد

تمكنت شرطة محافظة تربة التابعة لمنطقة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، أمس الاثنين من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص سعوديين بسبب رفعهم لافتة تحمل مضامين تثير النعرات القبلية وتهدد التلاحم الوطني.

القبض على 3 أشخاص في محافظة تربة لرفعهم لافتة تثير النعرات القبلية

الشرطة السعودية - مصدر الصورة: CNN

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وأعلن الأمن العام عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” موقع “تويتر” سابقًا، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وتم تحويلهم إلى النيابة العامة.

وأكد الأمن العام أنه يقوم حاليًا بالتحقيق للقبض على أي شخص آخر قام بتوثيق ونشر محتوى مرئي للحادثة، حيث يُعتبر ذلك مخالفًا لقانون مكافحة جرائم المعلوماتية.

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أسامة محمد

صحفي يعمل في مجال الفن بعدد من المواقع الإلكترونية.

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