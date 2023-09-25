القبض على شخصين في حفر الباطن لارتكابهما سلوكيات وألفاظًا منافية للآداب

قامت شرطة محافظة حفر الباطن في المنطقة الشرقية، بإلقاء القبض على شخصين بتهمة تصرفات غير لائقة واستخدام ألفاظ مسيئة للآداب العامة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المناسبة بحقهما، وتم تسليمهما إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

الأمن العام السعودي - مصدر الصورة: ويكيبيديا

يهدف هذا الإجراء إلى ضمان الالتزام بالقوانين، والحفاظ على سلامة واحترام الآداب العامة في المجتمع السعودي، وستتولى الجهات المختصة التحقيق في هذه الحادثة وتطبيق العقوبات المناسبة في حال ثبوت التهم الموجهة للمتهمين.