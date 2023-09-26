الدفاع المدني السعودي ينقذ شخصًا سقط من ارتفاع جبلي

أعلنت قوات الدفاع المدني السعودي ببيشة عن إنقاذ شخص كان قد سقط من ارتفاع جبلي، حيث تم نقله على الفور بواسطة الجهات المختصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ممر يشق أحد الجبال بالسعودية - مصدر الصورة: CNN

وأفاد الدفاع المدني في بيان نشره عبر حسابه على منصة “إكس” موقع “تويتر” سابقًا، بأن الشخص تم إنقاذه وتوجيهه لتلقي العلاج في وقت قصير وبسرعة.

وفي حادثة أخرى، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أن إدارة دفاع مدني القطيف في المنطقة الشرقية تمكنت من إخماد حريق ضخم اندلع في مستودع.

وأوضح الدفاع المدني عبر حسابه على منصة “إكس” أن فرق الإنقاذ تحركت بسرعة للسيطرة على الحريق الذي اندلع في حي المجيدية.

وأشار إلى أنه تمت السيطرة على الحريق بنجاح وبفضل الله، دون وقوع أي إصابات أو خسائر مادية.