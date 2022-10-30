النيابة العامة السعودية تلقي القبض على عصابة مكونة من 7 أفراد بتهمة سرقة الأموال

قال مصدر مسؤول في النيابة العامة إن عصابة إجرامية مكونة من سبعة أعضاء، من بينهم مواطن سعودي وستة مواطنين آسيويين، اعتقلوا بتهمة سرقة أموال بعد الوصول إلى 2000 بصمة لأشخاص.

ولجأت العصابة إلى الوصول إلى بصمات الأشخاص وتمكنت من الحصول على بطاقات SIM بأسمائهم دون علمهم.

كانوا يتصلون بهؤلاء الأشخاص ويخدعونهم بأنهم ممثلون لوكالات مالية ثم تمكنوا من الوصول إلى بياناتهم السرية وسرقة الأموال من حساباتهم من خلال كلمة المرور لمرة واحدة قادمة إلى أرقام هواتفهم التي تم الاستيلاء عليها عن طريق إساءة استخدام بصمات الأصابع.

وحقق الجناح النقدي التابع للنيابة العامة في الممارسات الاحتيالية للعصابة الإجرامية.

وتبين في التحقيقات أن المواطن حصل على سجل تجاري في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية لتسهيل قيام المواطنين الآسيويين بالاحتيال.

ووجدت النيابة العامة أن العصابة تمكنت من الوصول إلى أكثر من 2000 بصمة لأشخاص وبدأت في سرقة الأموال من الحسابات المصرفية للضحايا.

وألقي القبض على أفراد العصابة بناء على أمر أصدره النائب العام في هذا الشأن.

وقال المصدر إن النيابة العامة حريصة على حماية الناس من جميع أشكال الاحتيال وسيتم اتخاذ إجراءات عقابية صارمة ضد المحتالين.