شروط التقديم بالجنسية الحضرمية للوافدين في المملكة العربية السعودية

تم الإعلان في المملكة العربية السُّعُودية عن منح الجنسية الحضرمية للوافدين في السُّعُودية، فقد كشف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عن تبني القيادة السُّعُودية تجنيس المواطنين الوافدين الحضارم في السُّعُودية، ويعتبر هذا التجنيس بمنزلة مكافأة لهم لكل ما قدموه للمملكة من مساهمات إيجابية وتطورات ملموسة تعود بالنفع علي المملكة، ويبحث الكثير من المقيمين بالمملكة إلى التعرف علي التفاصيل الخاصة بالتجنس الخاص بالحضارم، للتعرف علي شروط التجنيس والتي تشمل عدد من الأفراد المثقفين والأكاديميين المتخصصين بمجالات عمل محددة وعلوم مختلفة بناءً علي رؤية المملكة السُّعُودية حتي عام 2030، وسوف نوضح لكم مجالات العمل الخاصة بالوافدين الذين سيتوافر لهم التجنيس السعودي.

الجنسية الحضرمية للوافدين

سوف تعمل القيادة السُّعُودية علي منح الجنسية السُّعُودية الحضرمية للمقيمين في المملكة مقابل المساهمات الناتجة عن عملهم داخل الملكة بعدة مجالات متنوعة، حيث يوجد عدد كبير من المثقفين والأفراد الأكاديميين في عدد من المجالات التي تعتني بإصلاح النظام الاجتماعي والاقتصادي للمملكة، وقد تم التوضيح بأن التقديم سوف يكون لعدد من الأفراد في المجالات الآتية للوافدين:

علماء رياضيات.

علماء شرعيين.

العلماء بمجال التقنية والتكنولوجيا.

علماء العمل في الزراعة.

العلماء بمجال الروبوتات.

علماء العمل في مجال الطب.

الأفراد من علماء صيدلة.

علماء الحواسيب.

العلماء في مجال العمل الخاص بالأدوية.

وقد تم التأكيد بأن المملكة العربية السُّعُودية في حاجة إلى توافر عدد كبير من الشخصيات المهمة التي تعمل علي خدمة المملكة ويكون لها أثر فعال في تطوير عدة جوانب بالمملكة.

شروط التقديم علي الجنسية الحضرمية

يتم التقديم علي الجنسية الحضرمية بعد توافر عدد من الشروط الخاصة بالتقديم، والتي يجب توافرها في جميع المواطنين الوافدين الذي يرغبون بالتقديم، ومن هذه الشروط ما يلي: