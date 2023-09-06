10 قرارات جديدة لمجلس الوزراء السعودي

برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، جرت أمس الثلاثاء جلسة مجلس الوزراء السعودي في نيوم، وقدم خادم الحرمين نظرة عامة على المحادثات التي أجراها مع قادة الدول الصديقة في الأيام الماضية، والتي تركزت على تعزيز العلاقات المشتركة بين المملكة وتلك الدول في مختلف المجالات، كما استعرض المجلس تقارير لجان المتابعة والتنسيق بين المملكة والدول الشقيقة بخصوص التعاون والتكامل في مختلف المجالات.

الملك سلمان بن عبد العزيز - مصدر الصورة: CNN

وتطرق المجلس أيضًا إلى جهود المملكة في مجال التعاون الدولي للتصدي لتحديات المياه حول العالم والمساهمة في حلها، بالإضافة إلى متابعة التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة في هذا الصدد، وأكد المجلس على أهمية التعاون والجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار وتعزيز السلام والتنمية على مستوى العالم، كما تم استعراض جدول أعمال المجلس، الذي انتهى إلى ما يلي: