10 قرارات جديدة لمجلس الوزراء السعودي
برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، جرت أمس الثلاثاء جلسة مجلس الوزراء السعودي في نيوم، وقدم خادم الحرمين نظرة عامة على المحادثات التي أجراها مع قادة الدول الصديقة في الأيام الماضية، والتي تركزت على تعزيز العلاقات المشتركة بين المملكة وتلك الدول في مختلف المجالات، كما استعرض المجلس تقارير لجان المتابعة والتنسيق بين المملكة والدول الشقيقة بخصوص التعاون والتكامل في مختلف المجالات.
وتطرق المجلس أيضًا إلى جهود المملكة في مجال التعاون الدولي للتصدي لتحديات المياه حول العالم والمساهمة في حلها، بالإضافة إلى متابعة التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة في هذا الصدد، وأكد المجلس على أهمية التعاون والجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار وتعزيز السلام والتنمية على مستوى العالم، كما تم استعراض جدول أعمال المجلس، الذي انتهى إلى ما يلي:
- أولاً: يُفوض وزير الطاقة – أو من يُنيبه – بالتفاوض مع الجانب الإيطالي بشأن توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة إيطاليا في مجال الطاقة.
- ثانيًا: الموافقة على نماذج مذكرات تفاهم لتأسيس المركز العالمي للاستدامة السياحية، بين وزارة السياحة السعودية ووزارتي السياحة في جنوب إفريقيا، والسياحة والفنون والثقافة في غانا، ومعهد السياحة في جمهورية كوستاريكا.
- ثالثًا: يُفوض رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة – أو من يُنيبه – بالتفاوض مع مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية بشأن توقيع مذكرة تفاهم في المجالات العلمية والبحثية والأكاديمية والمعرفية بين الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية ومركز أكسفورد للدراسات الإسلامية في بريطانيا وإيرلندا الشمالية.
- رابعًا: يُفوض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات – أو من يُنيبه – بالتفاوض مع الجانب الهندي بشأن توقيع مذكرة تفاهم بين وكالة الفضاء السعودية في المملكة ومنظمة أبحاث الفضاء الهندية في الهند لتعزيز التعاون في مجال أنشطة الفضاء للأغراض السلمية.
- خامسًا: يُفوض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية – أو من يُنيبه – بالتباحث مع الجانب الهندي حول مشروع مذكرة تفاهم بين وكالة الفضاء السعودية في المملكة ومنظمة أبحاث الفضاء الهندية في الهند لتعزيز التعاون في مجال نشاطات الفضاء لأغراض سلمية.
- سادسًا: يُفوض رئيس الديوان العام للمحاسبة – أو من يُنيبه – بالتباحث مع الجانب الهندي حول مشروع مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة ومكتب المراجع العام في الهند لتعزيز التعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.
- سابعًا: يُفوض وزير الثقافة رئيس مجالس إدارة الهيئات الثقافية بممارسة اختصاصات مجالس إدارة الهيئات الثقافية الواردة في المادة (السادسة) من الترتيبات التنظيمية للهيئات الثقافية، وذلك وفقًا للقرار المعتمد.
- ثامنًا: الموافقة على سياسة “الوصول المفتوح إلى البنية التحتية البحثية الممولة من الحكومة في السعودية”.
- تاسعًا: اعتماد الحسابين الختاميين للهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية والهيئة السعودية للفضاء (السابقة) للسنة المالية الماضية.
- عاشرًا: الموافقة على ترقيتين، تشمل ترقية المهندس طارق السليم إلى وظيفة مدير عام بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وترقية محمود الرتوعي إلى وظيفة وكيل أمين بأمانة المنطقة الشرقية.