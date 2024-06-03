عقاب غريب! سعودي ينتقم من حلاق بطريقة لم يتوقعها أحد (فيديو)

كشف موظف في مركز الشكاوى الحكومي بالمملكة العربية السعودية، أن المركز يتلقى عدد كبير من البلاغات حول صالون حلاقة حيث تم قص شارب أحد الزبائن بشكل غير مقصود من قبل الحلاق العامل هناك.

حلاق يُمسك بمقص في يده - مصدر الصورة: تصميم خاص بكاتب المقال

أوضح سطام الحربي، الموظف في أمانة منطقة الرياض، أنهم يتلقون بعض البلاغات الغير مألوفة أحيانًا، من ضمنها بلاغات متكررة بشأن صالون حلاقة.

تفصيل الحادثة كان مثيرًا، حيث انزعج الزبون من الحلاق الذي قص شاربه عن طريق الخطأ، وقدم بلاغا ضده على مدى شهر، من بين الاتهامات التي وجهها أن الصالون لا يحمل تراخيص مطلوبة أو يلتزم بمعايير النظافة بشكل جيد.

تم بدء تحقيق من قبل الموظفين لمعرفة سبب تدفق البلاغات، وكانت المفاجأة عندما تبين أن الزبون كان غاضبًا من الحلاق بسبب قص شاربه بشكل غير مقصود، وقرر الانتقام بهذه الطريقة.

عبر ناشطون عن آرائهم حيث انتقد أحدهم الموقف بالقول: “هو له حق في الغضب ولكنه يجب أن يبلغ الشرطة بدلاً من ذلك”.