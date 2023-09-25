روان بن حسين تعتذر للشعب السعودي: مش عيب الواحد يغلط.. لكن عيب يكابر بالغلط

قدمت الممثلة الكويتية، روان بن حسين، اعتذارها للشعب السعودي بعد نشرها مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترقص على أغنية إيرانية وخلفها العلم الإيراني.

روان بن حسين بالحجاب داخل مسجد الشيخ زايد - مصدر الصورة: انستجرام بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

وعبرت روان، عن ندمها قائلة أن الجمهور السعودي هو جمهورها الأول، مُعلقة: “مش عيب الواحد يغلط.. لكن عيب يكابر بالغلط.. والاعتذار من شيم الكبار”.

وأضافت روان، قائلة إنها أدركت أن ما قامت به قد أساء إلى العديد من الأشخاص، وأنها دخلت في موضوع لم تتعمق فيه بشكل كافٍ، وأن سلوكها كان عفويًا وغير مدروس بسبب صغر سنها وسذاجتها.

وأكدت روان، أنها اعتذرت عن الخطأ الذي ارتكبته بصورة رسمية، وأعربت عن دهشتها من التعليقات النقدية التي تلقتها بعد ست سنوات من الواقعة، وبعد أن قدمت اعتذارات متكررة.

وأشارت روان، أيضًا إلى أن علاقتها بالشعب السعودي ليست مجرد علاقة فنانة وجمهور، بل هي علاقة قوية ومستدامة تجمع بين البلدين، حيث تأكدت من حب الكويتيين للسعودية.

وأكدت أنها قد تجاوزت هذا الموضوع وقدمت الاعتذار عدة مرات، وتساءلت عن السبب وراء استفزاز الفيديو للكثيرين، خاصة مع الأخذ في الاعتبار أنها قامت بنشر أغاني إيرانية منذ شهر على حسابها في سناب شات.

وأختمت روان، حديثها بالتأكيد على أنها ليست سياسية ولا دبلوماسية ولا تشغل منصبًا حكوميًا، وأنها لا تعمل من أجل تلطيف سمعتها فحسب، مُعلقة: “هل معقول اشتغل عشان اسمي يصير نظيف وكبير.. وأجي أدمره في لحظة؟”.