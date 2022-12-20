إطلاق تطبيق القنصلية المصرية بالرياض الإلكتروني رسمياً يوم 15 يناير 2023

في إطار حرص وزارة الخارجية المصرية على توفير سبل الراحة للمصرين المقيمين بالخارج، قامت القنصلية المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية بتدشين التطبيق الإلكتروني الخاص بها الذي يهدف إلى تسهيل الخدمات التي تقدمها القنصلية للمقيمين بالمملكة العربية السعودية في مدينة الرياض إلكترونياً عوضاً عن الذهاب لمقر القنصلية وانجازاً للوقت والجهد.

التطبيق الإلكتروني لخدمات القنصلية المصرية بالرياض

يرجع الهدف من إنشاء تطبيق خاص بالقنصلية المصرية إلى عدة أسباب:-

الرد على استفسارات المواطنين بشكل أسهل.

مراجعة المستندات المطلوبة لتلبية طلباتهم قبل القدوم للقنصلية.

الاستعلام عن المعاملات المقدمة للقنصلية.

حجز المواعيد عبر التطبيق ابتداء من 1 يناير 2023.

التطبيق في المرحلة التجريبية وسيتم إطلاقه رسمياً اعتباراً من 15 يناير 2023،وتتعهد القنصلية بإضافة خدمات جديدة عبر التطبيق المرحلة القادمة وتناشد القنصلية المصرية بالرياض المواطنين المقيمين بالمملكة العربية السعودية بتحميل التطبيق الإلكتروني. وإرسال اقتراحاهم للتطوير كما تناشد المستخدمين للتطبيق إرسال أي ملاحظات عبر أيقونة تواصل معنا الموجودة بداخل التطبيق.

تحميل تطبيق القنصلية المصرية بالرياض

يتم تحميل التطبيق لهواتف الأيفون أو الاندرويد عن طريق الرابط التالي http://www.q8e.me/k

عن طريق مسح QR كود

البحث عبر متجر جوجل على ” القنصلية المصرية بالرياض”

ومن الجدير بالذكر أن هذه الخطوة حظيت على إعجاب الكثير من أبناء الجالية المصرية الموجودة بالسعودية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما طالب أبناء الجالية المصرية بتعميم الفكرة في جميع القنصليات التابعة لجمهورية مصر العربية وليس كل قنصلية على حدى.

التسجيل في تطبيق القنصلية المصرية بالرياض

للتسجيل على التطبيق يمكنك اتباع الخطوات التالية:-

اضغط على تسجيل حساب جديد. ادخل الاسم بالكامل. ادخل رقم الإقامة. ادخل صورة الإقامة. ادخل رقم الهاتف السعودي المكون من 10 أرقام. ادخل كلمة مرور تتذكرها. سيتم إرسال كود على هاتفك عن طريق sms قم بإدخاله في الخانة المطلوبة. بعد التأكيد سيتم إنشاء الحساب ويمكنك الدخول عليه برقم الجوال و كلمة المرور أول مرة ثم يمكنك الدخول عبر بصمة الوجه أو اليد اختيارياً.

ويمكنك متابعة الخطوات عن طريق الفيديو التالي:-