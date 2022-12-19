منصة إيفاء تنذر المخالفين لحظر التجوال بالسداد خلال 15 يوم

في إطار حرص المملكة العربية السُّعُودية على توفير الدعم الإلكتروني لجميع الخِدْمَات الحكومية للتسهيل على المواطنين والمقيمين بها أصدرت وزارة الداخلية السُّعُودية” منصة إيفاء” وهي منصة تابعة لوزارة الداخلية السُّعُودية تقوم بتوفير الاستعلام وسداد المخالفات المرورية، مخالفات الذوق العام، خرق حظر التَّجْوال و مخالفات الإجراءات الاحترازية أثناء فيروس كورونا.

وانتشرت منذ ساعات رسائل إنذار بالسداد النهائي للمخالفين لحظر التَّجْوال وعدم ارتداء الكِمامة صادرة عن منصة إيفاء والزمت المخالفين بسرعة السداد في مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ الرسالة.

الاستعلام وسداد المخالفات عبر منصة إيفاء

يتم الاستعلام عن المخالفات عن طريق اتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول للمنصة عن طريق الضغط على الرابط من هنا . تسجيل الدخول عن طريق النظام الوطني الموحد (أبشر). اختيار إيفاء للأفراد. ستظهر المخالفات الخاصة بالمستعلم. يمكن تسديد المخالفة عن طريق الضغط على زر السداد. سيتم التحويل لصفحة السداد الإلكتروني واختيار الطريقة المفضلة للدفع.

يمكن للأشخاص الغير قادرين على التواصل الإلكتروني مع المنصة التواصل تليفونياً عبر الرقم الموحد 8001221111

الاعتراض على مخالفات منصة إيفاء.

يتساءل الكثير عن إمكانية تقديم اعتراض على المخالفات الصادرة في حقهم لتخفيف العقوبة أو إلغاءها ولكن أعلنت منصة إيفاء أنها مجرد جهة مسؤولة عن الاستعلام وسداد المخالفات فقط، وليست جهة تقديم تظلم أو اعتراض ويمكن للمعترض أن يتقدم باعتراضه عن طريق الجهة المصدرة للمخالفة وليس المنصة نفسها.