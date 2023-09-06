تفاصيل مكالمة الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي

بعد ساعات من إعلان موسكو والرياض عن قرارات لدعم أسواق النفط، أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مكالمة هاتفية مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، وذكر الكرملين في بيان رسمي أصدره منذ قليل، أن ولي العهد السعودي أعرب عن امتنانه للرئيس الروسي على الدعم المقدم للمملكة خلال عملية انضمامها إلى مجموعة “بريكس”.

ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان يصافح الرئيس الروسي بوتين - مصدر الصورة: CNN

وفيما يلي أبرز نقاط المكالمة: