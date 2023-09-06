أخبار السعودية

تفاصيل مكالمة الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي

أسامة محمد

بعد ساعات من إعلان موسكو والرياض عن قرارات لدعم أسواق النفط، أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مكالمة هاتفية مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، وذكر الكرملين في بيان رسمي أصدره منذ قليل، أن ولي العهد السعودي أعرب عن امتنانه للرئيس الروسي على الدعم المقدم للمملكة خلال عملية انضمامها إلى مجموعة “بريكس”.

تفاصيل مكالمة الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي

ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان يصافح الرئيس الروسي بوتين - مصدر الصورة: CNN

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وفيما يلي أبرز نقاط المكالمة:

  • أعرب ولي العهد السعودي عن شكره للدعم المقدم لطلب دخول المملكة إلى مجموعة “بريكس”.
  • أطلع بوتين ولي العهد على أولويات روسيا في رئاستها لمجموعة “بريكس” في عام 2024.
  • أشاد الرئيس بوتين وولي العهد السعودي بالتنسيق العالي في إطار “أوبك+”.
  • ناقش بوتين وولي العهد العديد من القضايا الراهنة التي تهدف إلى تعميق التعاون بين البلدين.
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أسامة محمد

صحفي يعمل في مجال الفن بعدد من المواقع الإلكترونية

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