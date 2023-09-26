السعودية تعلن اعتزامها بناء أول محطة للطاقة النووية للإسهام في التنمية الوطنية

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الاثنين، إن المملكة تعمل بالتعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في مختلف المجالات. وأعلن دعم المملكة لمبادرة “شعاع الأمل” التي أطلقتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وزير الطاقة السعودي يلقي كلمته - المصدر: عكاظ

وقال الوزير خلال كلمته في اجتماع الدورة الـ67 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، إن ذلك يشمل المشروع الوطني للطاقة الذرية، والذي يتضمن إنشاء أول محطة للطاقة النووية في المملكة.

وأشار وزير الطاقة، إلى أن المملكة تتطلع إلى العمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإطلاق مركز تعاون إقليمي لتطوير القدرات البشرية، في مجالات الاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ الإشعاعية والنووية، وغيرها من الجوانب التنظيمية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

وشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لتنفيذ بنود معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وأهمية مكافحة الانتشار النووي في الشرق الأوسط، الأمر الذي يتطلب التنفيذ الكامل للقرار رقم 1995، بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.