نقاش سبل تعزيز التعليم العالمي بين الجامعات السعودية والبريطانية

شارك وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان في مناقشات المائدة المستديرة بين الجامعات السعودية والبريطانية اليوم الأحد، بحضور الممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني للتعليم لدى المملكة العربية السعودية البروفيسور السير ستيف سميث.

وخلال اللقاءات، ناقش ممثلو 17 من كبار الجامعات البريطانية، ومسؤولي الجامعات السعودية، وعدد كبير من الخبراء والمختصين من كبار مسؤولي التعليم في مؤسسات التعليم الجامعي في البلدين، سبل تعزيز العالمية في التعليم من خلال تنقل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين.

كما تناولت النقاشات البحث العلمي المشترك، والبرامج الأكاديمية المشتركة، إضافة إلى تعزيز التعاون التعليمي والأكاديمي والبحثي، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات بين البلدين، وتطورات الشراكة الاستراتيجية السعودية البريطانية في مجال التعليم، التي تم إطلاقها في عام 2018م.

وبحثت اجتماعات المائدة المستديرة بين الجامعات السعودية والبريطانية سبل استقطاب الجامعات البريطانية الرائدة لإنشاء فروع لها في المملكة للنهوض بالاستثمار التعليمي ومفهوم المواطنة العالمية.

كما تضمنت المناقشات آليات إعداد الشباب لمستقبل سوق العمل المحلي والعالمي، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة وتطلعات رؤية المملكة 2030.

شارك كل من نائب وزير التعليم للجامعات والبحوث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري، والملحق الثقافي السعودي في بريطانيا الدكتورة أمل فطاني في مناقشات المائدة المستديرة التي عقدت في مقر وزارة التعليم السعودية في المعذر.