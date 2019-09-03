خطوات استعلام عن صلاحية إقامة وافد عبر أبشر وزارة الداخلية السعودية

استعلام عن صلاحية إقامة وافد من الخدمات التي يجب البحث عنها وذلك يرجع إلى الرغبة في التواجد على الأراضي السعودية بشكلٍ قانوني تجعل الوافدون يبحثون عن كيفية الاستعلام عن صلاحية الاقامة منعًا للتعرض لمخالفة أو الترحيل من البلاد، وذلك في ظل اهتمام المملكة السعودية في الحفاظ على أراضيها، وسنقدم بالشرح الوافي كل ما عملية استعلام عن هوية مقيم من موقع أبشر وزارة الداخلية السعودية باستخدام رقم الإقامة.

استعلام عن صلاحية إقامة وافد

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تقديم خدمة أبشر الجوازات السعودية وذلك على الموقع الخاص بها على الأنترنت، لتسهيل عملية التواصل مع المسؤولين بشكل أفضل وتوفير الكثير من الوقت والمجهود للوافدين في التعرف على ما يخص الإقامة في السعودية.

كما أكدت الحكومة للوافدين على ضرورة الاهتمام بتجديد الإقامة سريعًا عند الانتهاء، منعًا للتعرض لأي مخالفة للقانون السعودي وتعرض المواطنين للغرامة أو الترحيل من البلاد أو عقوبات أخرى حسب الحالة التي عليها الشخص وتقررها وزاره الداخلية في السعودية.

تعد وثيقة الإقامة في السعودية من الأوراق الأساسية التي يجب أن يهتم بها الوافدين إليها من أجل إثبات أحقيته في التواجد على الأراضي السعودية بكل راحة وأمان والحفاظ على حياتهم.

تعد اجراء الاستعلام عن الإقامة بناء على طلب الحكومة السعودية بعد شن حملة وطن بلا مخالف، وذلك لمنع أي محاولة لاختراق القانون والقضاء على المخالفين في السعودية، وترحيل كافة الوافدين المنتهية صلاحية الإقامة الخاصة بهم.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة من أبشر وزارة الداخلية