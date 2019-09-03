الاستعلام عن صلاحية الاقامة برقم الإقامة من بوابة أبشر وزارة الداخلية السعودية

الاستعلام عن صلاحية الإقامة هي أحد خدمات بوابة أبشر الجوازات السعودية أو أبشر وزارة الداخلية السعودية المهمة والتي يحاول الكثيرون الحصول عليه، فنجد أن عدد كبير من الوافدين يحاولون عمل استعلام عن هوية مقيم من أبشر أعمال الجوازات داخل المملكة العربية السعودية، والتي تحكمها مجموعة من الشروط والقواعد تحت إشراف وزارة الداخلية لضمان الإقامة بشكل قانوني، ومنع التعرض لأي مشاكل في الأراضي السعودية، وسنقدم لك عزيزي القارئ خطوات كيفية التأكد من صلاحية الإقامة في السعودية بالتفصيل.

كيفية الاستعلام عن صلاحية الاقامة

يتم عمل استعلام عن صلاحية إقامة وافد والتعرف على موعد انتهاء صلاحية الإقامة من خلال الدخول على موقع وزارة الداخلية السعودية على الإنترنت، والذي يساعد الملايين من الأشخاص في الاستفسار عن كافة المعلومات التي يرغبون الوصول إليها بأسرع وقت وبدون أي مجهود، بالإضافة إلى الوصول للمعلومات الدقيقة وآخر المستجدات التي تعلن عنها وزارة الداخلية للمواطنين والوافدين إلى الأراضي السعودية لضمان الحفاظ على عدم اختراق القانون.

يقوم الشخص عقب الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة باختيار القسم الخاص بخدمة استعلام عن هوية مقيم وذلك من خلال إدخال رقم الإقامة والبيانات التي تظهر في هذه الخدمة والجدير بالذكر أن الخدمة متاحة لجميع الوافدين الذين حصلوا بالفعل على إقامة.

بوابة أبشر الجوازات السعودية تسجيل الدخول

توجد مجموعة من الخطوات التي يجب أن يتبعها الشخص لعمل استعلام عن صلاحية إقامة وافد أو التعرف على موعد الانتهاء الخاص بها وذلك عقب إصدار الحكومة السعودية قرارًا بضرورة الاهتمام بإجراء الوافدين تجديد للإقامة بشكل سريع في حال تعرضها للانتهاء، وفى حالة عدم التجديد سوف يتعرض الوافد للعقوبة القانونية أو الغرامة المالية مع الترحيل من البلاد، لذلك يجب الاهتمام بضرورة تعريف موعد انتهائها وتجديد الهوية لضمان التواجد في الأراضي السعودية بشكل قانوني، ومن أهم الخطوات:

الدخول على الموقع الإلكتروني أبشر الجوازات من وزارة الداخلية السعودية 1441. تحديد رقم الإقامة، مع ادخال البيانات المطلوبة. الضغط على عرض للحصول على موعد انتهاء الإقامة بدقه.

وبهذه الخطوات الصحيحة تكون قد استطعت أن تحصل على معلومات مؤكدة عن الإقامة، ويرجى العلم أنه يُمكن الآن سداد رسوم تجديد الإقامة إلكترونيًا دون الحاجة إلى الذهاب إلى المديرية العامة للجوازات وهي الجهة المعنية بذلك، وذلك من خلال استخدام البطاقة الائتمانية.