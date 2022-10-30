السعودية: افتتاح مطار حفر الباطن الموسع الجديد في القيصومة

افتتح أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف اليوم الأحد مطار حفر الباطن الموسع بمحافظة حفر الباطن في القيصومة.

كما حضر حفل الافتتاح أمير حفر الباطن الأمير منصور بن محمد، وزير النقل واللوجستيك المهندس صالح الجاسر، مدير عام الجوازات الفريق الركن سليمان اليحيى ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج.

وأكد الأمير سعود بن نايف في كلمة له بهذه المناسبة حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، ولي عهد ورئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان على تطوير منظومة قطاع الطيران المدني ومطارات المملكة لمواكبة أحدث المعايير العالمية.

وأضاف: “يعد الطيران المدني جزءاً فاعلاً من قطاع النقل في تحقيق مستهدف رؤية المملكة 2030 نظراً لموقع المملكة الاستراتيجي الذي يجعلها مركزاً مهماً يربط القارات الثلاث آسيا وأفريقيا وأوروبا.

وستاسهم توسعة مطار حفر الباطن في القيصومة في تلبية الطلب المتزايد على الرحلات المحلية، والتوسع مستقبلاً لتشمل الرحلات الإقليمية، وتسهيل الوصول إلى المحافظة، إضافة إلى خلق فرص عمل واستثمار للسعوديين في مختلف القطاعات”.

من جانبه قال محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد إن مشروع التوسعة سيسهم في رفع جودة الحياة في المحافظة وتقديم خدمات متميزة للمواطنين والوافدين.

وأكد وزير النقل واللوجستيك الجاسر في كلمة له بهذه المناسبة أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية يعد شرياناً أساسياً لازدهار الاقتصاد الوطني حيث يرتبط بالعديد من القطاعات الرئيسية مثل السياحة والصناعة والتجارة.

وأضاف أن “توسعة مطار حفر الباطن في القيصومة تستند إلى الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية”.

وقال إن مشروع توسعة المطار تم افتتاحه بسعة مضاعفة، وجاءت هذه التطورات بناء على الموقع الاستراتيجي لمحافظة حفر الباطن، والبنية التحتية التي تؤهلها لامتلاك مطار دولي يربطها بالعالم ويسهل الوصول إليها.

ويشمل مشروع توسعة المطار زيادة مساحات صالات المغادرة المحلية والدولية بنسبة 238٪، لتصل المساحة الإجمالية إلى 2,300 متر مربع.

وقد تمت زيادة الطاقة الاستيعابية لمطار القيصومة لتصل إلى 367 في المائة سنوياً.

وسيوفر المطار خدماته لأكثر من 700 ألف مسافر خلال عام واحد، بالإضافة إلى استبدال السيور الناقلة، ورفع كفاءة أجهزة الملاحة الجوية، وزيادة المناطق التجارية والمكاتب الحكومية، الأمر الذي سيسهل الخدمات على المسافرين.

كما حضر سموه حفل توقيع عدد من المشاريع التنموية بين بلدية حفر الباطن وشركات القطاع الخاص.