غرق ثلاثة أطفال في القصيم.. تعرف على التفاصيل

انتشل فريق الدفاع المدني السعودي، جثث ثلاثة أطفال غرقوا في وادي أبو رمث بمنطقة القصيم، بعد عبور سيارة والديهما السيل. وقال الدفاع المدني في بيان على حسابه عبر تويتر، “أن فرقة في القصيم قامت بالبحث وانتشال جثث الأطفال الغرقى”.

ودعا الدفاع المدني، المواطنين إلى الانتباه وتوخي الحذر أثناء هطول الأمطار، وعدم الاقتراب من برك المياه، والحرص على اتباع المسارات والطرق الرئيسية.

كما حث الدفاع المدني على عدم المخاطرة بالجلوس في مجاري السيول أو عبورها، والحرص على عدم ترك الأطفال يلعبون حول مناطق تجمعات المياه والسيول.

تجدر الإشارة، إلى أن منطقة القصيم شهدت مؤخراً أمطاراً غزيرة شملت المنطقة بأكملها والمراكز التابعة لها.