القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 12 مخالفاً، لـ”استغلال الرواسب”، وإشعال النار في محمية الأمير محمد بن سلمان
تمكَّنت القوات الخاصة للأمن البيئي بالمملكة العربية السعودية من ضبط 12 مقيماً، بتهمة مخالفة نظام البيئة في المملكة مشيرة إلى قيام مقيمين من الجنسية المصرية بإشعال النار في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، وقيام 10 آخرين باستغلال الرواسب في منطقة المدينة المنورة بدون ترخيص.
ضبط مخالفين لإشعال النار في محمية الأمير محمد بن سلمان
وأكَّد المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة للأمن البيئي بالمملكة، العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق مقيمين مخالفين لنظام البيئة، من الجنسية المصرية، بعد قيامهم بإشعال النار في المناطق المحمية، في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، موضحاً أنَّ إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية يعتبر مخالفة تعرض مرتكبها لعقوبة الغرامة التي تصل إلى (20.000) ريال سعودي.
قوات الأمن البيئي تضبط 10 مخالفين بتهمة “استغلال الرواسب”
كما كشف المتحدث الرسمي عن ضبط الجهات المختصة 7 آليات كانت تُستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، وأوضح العقيد”العتيبي” أنَّ الآليات المضبوطة كان يعمل عليها 4 مقيمين من الجنسية اليمنية، إضافة إلى 3 مقيمين من الجنسية الباكستانية، ومقيمان من الجنسية المصرية، ومقيم أخر من الجنسية البنجلاديشية، مشيراً إلى أنَّ الأمن البيئي قام بتطبيق الإجراءات النظامية بحق جميع المخالفين.
طرق الإبلاغ والتواصل مع القوات الخاصة للأمن البيئي
وشدد العقيد عبدالرحمن العتيبي، على ضرورة الإبلاغ عن جميع الحالات التي تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، عبر الاتصال على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، أو على الأرقام (999) و(996) في بقية مناطق المملكة.