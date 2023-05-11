القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 12 مخالفاً، لـ”استغلال الرواسب”، وإشعال النار في محمية الأمير محمد بن سلمان

قوات الأمن البيئي تضبط 10 مخالفين بتهمة “استغلال الرواسب”

كما كشف المتحدث الرسمي عن ضبط الجهات المختصة 7 آليات كانت تُستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، وأوضح العقيد”العتيبي” أنَّ الآليات المضبوطة كان يعمل عليها 4 مقيمين من الجنسية اليمنية، إضافة إلى 3 مقيمين من الجنسية الباكستانية، ومقيمان من الجنسية المصرية، ومقيم أخر من الجنسية البنجلاديشية، مشيراً إلى أنَّ الأمن البيئي قام بتطبيق الإجراءات النظامية بحق جميع المخالفين.