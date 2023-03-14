يصل إلى 2.5 مليون ريال .. مميزات تمويل شخصي الراجحي

اكتسب بنك الراجحي ثقة الجميع داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، ما أدى إلى نموه بشكل هائل لم يتوقعه أحد، حيث امتد التوسع من السوق المصرفي المحلي، إلى دول شرق آسيا، وقد وصلت فروع البنك 500 فرع منتشرة في مختلف مناطق المملكة، كما يوجد العديد من الفروع خارج حدود المملكة وخاصة دول الخليج العربي والمملكة الأردنية الهاشمية، ويحرص مصرف الراجحي على تقديم مجموعة متنوعة من البرامج التمويلية سواء للأشخاص أو الشركات ورجال الأعمال، ويتسنى للأفراد من المواطنين والمقيمين الحصول عليها، وكذلك الموظفين والمتقاعدين، وفئات أخرى عديدة، ونوضح في السطور التالية تفاصيل تمويل شخصي الراجحي، وموضوعات أخرى ذات صلة.

تمويل شخصي الراجحي

يلبي بنك الراجحي مختلف احتاجات العملاء، ويساعدهم في تحقيق خططهم، وذلك من خلال منتجات التمويل الشخصي، حيث يقدم خيارات متعددة تساعدهم في الوصول إلى تطلعاتهم ونيل أهدافهم المنشودة، أو تلبية احتياجاتهم المختلفة، لمختلف الأغراض، سواء كانت تجديد منزل، أو تجهيز للزواج أو تخطيط لمستقبل الأولاد ورفاهيتهم، أو تمويل شراء سيارة أو تمويل مديونية، وغيرها من البرامج التمويلية للأشخاص.

مميزات تمويل شخصي الراجحي

يتسنى للأفراد من مختلف الشرائح داخل المملكة، الحصول على تمويل شخصي الراجحي، بالعديد من المميزات، ومن أبرزها:

يقدم التمويل بدون رسوم يتحملها العميل.

تبدأ معدل النسبة من 2.92%.

كسب 50 ألف نقطة، مكافأة تنفيذ تمويل شخصي الراجحي، عبر تطبيق مصرف الراجحي.

التمويل بفترة استحقاق تصل الى 60 شهراً للمواطنين و 36 شهر للمقيمين.

نسبة هامش ربح تنافسية.

إتمام الإجراءات بيسر وسهولة، وبشكل سريع.

تمكين العميل من الاستفادة من المنتجات التمويلية والخدمات الأخرى المقدمة من مصرف الراجحي.

إمكانية تمويل العملاء المتقاعدين أو على وشك التقاعد.

إمكانية تمويل العملاء الغير سعوديين.

السداد المبكر في أي وقت بناءً على طلب العميل.

مبلغ التمويل يصل إلى 2.5 مليون ريال سعودي.

الاعفاء من المديونية في حال الوفاة أو العجز الكلي.

لا يشترط وجود كفيل للحصول على التمويل.

التمويل الشخصي يتم بالتعاون مع شركات الموارد البشرية.

شروط الحصول على تمويل شخصي الراجحي

وضع المصرف عدد من الشروط للحصول على تمويل شخصي الراجحي، وهي:

أن يكون العميل على رأس العمال، سواء كان مواطن أو مقيم.

الحد الأدنى للراتب: للمواطنين – 2000 ريال سعودي. للمتقاعدين – 1900 ريال سعودي. للمقيمين – 5000 ريال سعودي.

لا يقل عمر العميل عن 18 عامًا للمواطنين، و23 عامًا للمقيمين.

لا يزيد العمر عن 60 عاماً للموظفين و75 سنة للمتقاعدين عند سداد آخر قسط.

أن يكون العميل موظف في إحدى جهات العمل المعتمدة لدى المصرف.

المستندات المطلوبة لتمويل شخصي الراجحي

يجب استيفاء عدد من المستندات والأوراق الرسمية من قبل العميل، حتى يتسنى له الحصول على تمويل شخصي الراجحي، وهي: