ولي العهد السعودي لـ وزير الخارجية الأمريكي: نرفض استهداف المدنيين في غزة

شهد اليوم الأحد الموافق 15 أكتوبر، اجتماع سمو ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن. حيث جرى الاجتماع في العاصمة السعودية “الرياض” بحضور كلا من سفيرة المملكة بالولايات المتحدة الأمريكية ووزير الخارجية السعودي، وذلك لمناقشة التصعيد العسكري والذي بدأ في مدينة غزة، رداً على عملية طوفان الأقصى ويتم خلاله استهداف المدنيين الأبرياء.

صورة من تويتر اجتماع ولي العهد مع وزير الخارجية

ولي العهد يطالب بوقف العمليات العسكرية

وقد تضمن اجتماع سمو ولي العهد مع وزير الخارجية، مطالبة سموه بأن يتم العمل الفوري على بحث سبل وقف العمليات العسكرية في غزة والتي راح ضحيتها حتى الآن المئات من الأبرياء، مشيراً إلى ما تقوم به المملكة لزيادة التواصل من أجل العمل على التهدئة ووقف التصعيد من أجل رفع الحصار عن غزة، احتراماً للقانون الدولي الإنساني، حتى تصبح كل الظروف مهيئة من أجل عودة الاستقرار واستعادة مسار السلام حتى يمكن للشعب الفلسطيني الحصول على حقوقه المشروعة وتحقيق السلام العادل والدائم.

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سمو #ولي_العهد يجتمع مع وزير الخارجية الأمريكي، ويبحث معه التصعيد العسكري الجاري حالياً في غزة ومحيطها، ويؤكد سموه ضرورة العمل لبحث سبل وقف العمليات العسكرية التي راح ضحيتها الأبرياء. pic.twitter.com/pi0l1G43cW — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) October 15, 2023

السعودية ترفض استهداف المدنيين

وأكد سمو ولي العهد، رفض السعودية التام لما يحدث من استهداف المدنيين في غزة بأي صورة وما يتم أيضاً من تعطيل المصالح الحيوية التي تمس حياة المدنيين اليومية.

حضر اجتماع اليوم من الجانب السعودي، كلا من: سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، والسيد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله.

بينما حضر الاجتماع من الجانب الأمريكي، كلا من السادة : السفير الأمريكي لدى المملكة مايكل راتني، ومستشار وزارة الخارجية الأمريكية ديرك شوليه، ومساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، ونائب الرئيس الأمريكي والمسؤول عن السياسة بوزارة الخارجية الأمريكية توم سوليفان.