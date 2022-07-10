نسيت اسم المستخدم في تطبيق الراجحي وكلمة المرور (كيفية حل المشكلة)؟

أحيانا نسمع شخص ما يقوم لقد نسيت اسم المستخدم في تطبيق الراجحي وكلمة المرور، ومما لا شك فيه أن هذا الأمر يُعد عائقا كبيرا للعميل، وقد يؤخر إرسال وتلقي الأموال، ومن أجل تلافي مشكة نسيت اسم المستخدم في بنك الراجحي السعودي، قامت إدارة البنك بإيجاد حلول سريعة لهذه المشكلة، وكما هو معروف فإن اسم المستخدم وكلمة المرور هما بوابة العبور إلى حساب العميل وفي حال فقدان أحدهما لا يمكن إتمام أي عملية مصرفية.

خطوات استعادة اسم المستخدم في تطبيق الراجحي

الذهاب إلى الفرع الذي تم فتح حساب بنك الراجحي فيه. مقابلة الموظف المسؤول. تقديم البيانات الشخصية. الإجابة على أسئلة الموظف. سيتم حل المشكلة وسيتمكن العميل من الوصول إلى حسابه. أو يمكن الاتصال بـ رقم خدمة العملاء المجاني الموحد 800126666 تزويد الموظف بكافة المعلومات والبيانات حتى يتثبت من ملكيتك للحساب. اتباع تعليمات الموظف بدقة لحل مشكلة نسيت اسم المستخدم في تطبيق الراجحي.

خطوات حل مشكلة نسيت اسم المستخدم للراجحي أون لاين

يمكن لـ عملاء بنك الراجحي حل مشكلة نسيان اسم المستخدم، وذلك بواسطة اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع الراجحي. الضغط على تبويب نسيت كلمة السر. إدخال كافة البيانات المطلوبة. الضغط على التالي. ستصل رسالة SMS من بنك الراجحي إلى جوال العميل تحتوي على كود مؤلف من 4 خانات. إدخال الكود في المكان المحدد. الأن يمكن للعمل الوصول إلى حسابه و التعرف على على اسم المستخدم والاحتفاظ به بالإضافة إلى تبديل كلمة السر. مراجعة كافة البيانات التي تم إدخالها. الضغط على حفظ التغييرات. تأكيد العملية.

هل يمكن تعديل اسم المستخدم بنك الراجحي؟

عندما يرغب شخص ما بـ إنشاء حساب جديد في بنك الراجحي، عليه أن يعلم أن عملية التسجيل تتم بناء على جملة من البيانات والمعلومات الشخصية، ومن ضمنها اسم المستخدم، وعليه لا يمكن على الإطلاق تغيير اسم المستخدم ﻻو حتى إلغائه.

تقديم شكوى بخصوص نسيت اسم المستخدم للراجحي

لا داعي للقلق في حال لم يتم حل مشكلة نسيت اسم المستخدم في بنك الراجحي فا يمكن التواصل إلكترونيا مع البنك بواسطة الخطوات التالية:

الذهاب إلى موقع بنك الراجحي. الضغط على تبويب اتصل بنا. إدخال كافة البيانات المطلوبة. الضغط على المربع الصغير من أجل التحقق البشري. الضغط على إرسال. سيتم التواصل مع العميل. يجب تزويد موظفي خدمة العملاء بكافة البيانات المطلوبة. سيتم إرسال اسم المستخدم بواسطة البريد الإلكتروني أو رسائل الحوال.

حل مشكلة نسيان اسم المستخدم للمباشر أفراد الراجحي

تحميل وتثبيت تطبيق الراجحي، هواتف أندرويد، هواتف أيفون. الدخول إلى التطبيق. الضغط على تبويب نسين كلمة المرور. سيتم تحويلك إلى صفحة أخرى لتعبئة بعض البيانات المطلوبة. الضغط على تبويب خدمة مباشر للأفراد. سيظهر لك اسم المستخدم قم بحفظه أو عمل لقطة شاشة له. فتح تطبيق الراجحي مرة ثانية. إدخال اسم المستخدم. كتابة كلمة السر. تسجيل الدخول.

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