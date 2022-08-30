موعد وخطوات حجز تذاكر معرض الصقور والصيد السعودي 1444-2022

يعد معرض الصقور والصيد السعودي، من أهم وأكبر المعارض التي تقام داخل المملكة العربية السعودية، والتي تتم تحت رعاية نادي الصقور السعودي، ويوجد العديد من الفعاليات بالمعرض، ومنها إقامة مزادات لبيع الصقور النادرة، كما ويوجد مكان مخصص لبيع أدوات الصيد اللازمة لصيد الصقور، كما ويتيح المعرض فرصة فريدة حيث يتيح للفرد التدرب على صيد الصقور، ويستقبل المعرض الكثير من الزوار سواء من المواطنين السعوديين أو من خارج المملكة، وفي السطور القادمة سنتعرف على موعد وفعاليات وطريقة حجز تذاكر معرض الصقور.

موعد معرض الصقور والصيد السعودي

أعلن نادي الصقور السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن موعد إقامة المعرض والتي تبدأ يوم 25 أغسطس 2022، وينتهي يوم 3 سبتمبر 2022 القادم.

أسعار تذاكر نادي الصقور والصيد

أعلن نادي الصقور السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن أسعار تذاكر معرض الصقور والتي جاءت على النحو التالي:

• تذاكر الدخول العام: ثمن التذكرة 25 ريال سعودي.

• تذاكر جناح الأسلحة: ثمن التذكرة 75 ريال سعودي.

• تذاكر كبار الشخصيات: ثمن التذكرة 1500 ريال سعودي.

فعاليات معرض الصقور والصيد السعودي

يضم المعرض العديد من الأقسام والفاعليات بالنسخة الرابعة للمهرجان، والتي جاءت على النحو التالي:

• جناح شركات الأسلحة.

• جناح لمزاد الأسلحة النادرة والتراثية.

• قسم مراكز إنتاج الصقور العالمية.

• جناح لأدوات الرحلات البرية، والسيارات المعدلة المهيأة للرحلات البرية، ومنطقة للفنون.

• متحف شلايل الرقمي، وجناح صقار المستقبل المخصص للأطفال.

• جناح المرأة في الصقارة والصيد، إلى جانب مركز الابتكار ويقدم أحدث التقنيات.

طريقة حجز تذاكر معرض الصقور والصيد السعودي

يتم حجز تذاكر معرض الصقور بشكل إلكتروني، عبر اتباع الخطوات التالية:

1- الخطوة الأولى قم بالدخول إلى موقع نادي الصقور والصيد من هنا.

2- الخطوة الثانية قم بالضغط على أيقونة التذاكر.

3- الخطوة الثالثة قم باختيار معرض الصقور والصيد السعودي الدولي.

4- الخطوة الرابعة قم بتحديد فئة التذاكر المرغوب حجزها، ثم قم بالنقر على زر شراء.

5- الخطوة الخامسة قم بتحديد الوقت المطلوب،

ثم قم باختيار الجناح المُناسب عبر الموقع.

6- الخطوة السادسة قم بإضافة البيانات المطلوبة، ثم قم بتحديد طريقة الدّفع ثمّ كتابة رمز التحقّق واتّباع الإجراءات لتأكيد حجز الموعد في المعرض.