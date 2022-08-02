موعد صرف دعم المواشي 1444 شهر محرم ورابط الاستعلام عن استحقاق الدعم

موعد صرف دعم المواشي 1444 وفقًا لوزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، حيث يعد برنامج دعم المواشي هو أحد المبادرات التي يتم من خلالها تقديم كافةً الخدمات لأصحاب الماشية بغرض دعم وتعزيز القطاع الخاص بالثروة الحيوانية، وتتسارع محركات البحث جوجل في البحث عن إيداع دعم المواشي لهذا الشهر، وسوف نعرض لكم موعد نزول الدعم وكيفية تقديم طلب للتسجيل في البرنامج.

موعد صرف دعم المواشي 1444

عادة يتم إيداع دعم المواشي 1444 ما بين اليوم الأول إلى اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ومن المتوقع صرف الدعم هذا الشهر اليوم الخامس من شهر محرم, إلّا أنه لم يتم تحديد موعد صرف إعانة مربي المواشي حتى الآن وفي حالة نزول الدعم سيتم تحديد الموعد ما لم يكن هناك إجازة نهاية الأسبوع أو يوم عطلة رسمية ليتم تقديم أو تأخير الصرف دون إلغاء أو تأجيل.

ويمكن متابعة مواعيد الصرف من خلال صفحة دعم الماشية تويتر الصفحة الرسمية من هنا.

كيفية التقديم للحصول على دعم المواشي

حددت الجهات المختصة ببرنامج إعانة مربي المواشي حسب موعد نزول دعم المواشي 1444، بأنه يمكن التقديم والتسجيل إلكترونيًا بالدخول إلى الموقع الرسمي واتباع التعليمات الآتية:

الولوج إلى رابط صفحة الموقع الإلكتروني الخاص بدعم المواشي بالضغط هنا.

برنامج دعم صغار مربي الماشية

ثم القيام بالضغط على زر طلب الخدمة.

تحديد مستخدم جديد.

ثم كتابة المعلومات الخاصة بالشخص المستخدم.

الاطلاع على الشروط والأحكام والضغط على زر موافقة.

يتم النقر فوق أيقونة تسجيل.

ثم متابعة إكمال التعليمات المطلوبة لتسجيل الطلب.

النقر فوق زر برنامج مربي المواشي.

ثم النقر فوق زر طلب دعم.

كتابة رقم الحساب البنكي.

يليه النقر فوق زر إرسال.

يتم الموافقة على الشروط الموجودة.

ثم النقر فوق أيقونة إرسال.

شروط القبول في الدعم الزراعي

وفقًا للجهات الحكومية المختصة ببرنامج دعم إعانة مربي المواشي، فقد تم تحديد مجموعة من الشروط الواجب مراعاتها حتى يتسنى الحصول على دعم البرنامج فور الإعلان عن موعد صرف دعم المواشي 1444 وذلك فيما يلي:

يجب أن يكون الشخص المستفيد من المقيمين في الأراضي السعودية بصفة أساسية.

يجب أن يكون الشخص المتقدم للحصول على الدعم لديه بطاقة تنقل.

يلزم أن يكون الشخص المستفيد من أصحاب الجنسية السعودية فقط.

ينبغي أن يحصل المستفيد على البطاقة الصحية من الجهات المختصة.

ألّا يكون الشخص المستفيد من المسجونين أو الموقوفين قضائياً بسبب ارتكاب جرائم أو قضايا لا أخلاقية أو غير ذلك.

ينبغي أن يكون الشخص المستفيد لديه حساب جاري.

إذا كان المتقدم من المتقاعدين فلابد وأن يتجاوز راتب التقاعد 10 آلاف ريال سعودي.

يجب ألّا يكون الشخص المستفيد أقل من سن 21 عامًا.

ينبغي ألّا يكون موظف في أيًّ من الجهات الحكومية أو الخاصة.

يلزم أن يكون لدى الشخص المتقدم حساب إلكتروني مسجل في وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة.

رابط الاستعلام عن برنامج دعم المواشي

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية بأنه فور تحديد متى ينزل دعم المواشي 1444 لهذا الشهر، يمكن للمربيين الدخول إلى الموقع الرسمي للبرنامج للاستعلام عن الدعم من خلال اتباع ما يلي:

الذهاب إلى منصة موقع دعم مربي المواشي.

ثم الانتقال إلى منصة أنعام.

بعد ذلك كتابة المعلومات الخاصة بالشخص المستخدم والتي تتمثل في: اسم المستخدم. رقم الهوية الوطنية. كتابة كلمة المرور.

ثم يتم الضغط على زر دخول.

يتم التحقق من المعلومات المدخلة من خلال البرنامج.

ستظهر نافذة جديدة تحتوي على نتائج الاستعلام المطلوبة وكافةً التفاصيل.

وختامًا نصل إلى نهاية موضوعنا موعد صرف دعم المواشي 1444 وكافةً الإجراءات المُتبعة للتعرف على نزول الدعم من خلال الاستعلام عبر منصة الموقع، إلى جانب تذكير بأهم الشروط والضوابط المطلوبة للحصول على إعانة مالية لمُربيّ الماشية، وذلك بعد أن يتم الدخول إلى رابط الموقع الرسمي واتباع الخطوات التي تساعد على تسجيل الدخول.