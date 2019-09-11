موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 89 – مفاجأة من وزارة الخدمة المدنية

اليوم الوطني السعودي رقم 89، هو من أهم الأيام في المملكة العربية السعودية، والذي يعتبر إجازة رسمية لجميع القطاعات في المملكة، العامة والخاص، وكذلك الجامعات والمدارس، وفى ذلك النطاق أعلنت وزار ة الخدمة المدنية، المعنية بإعلان موعد الإجازات في المملكة، عن موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 89، حيث تكون إجازة اليوم الوطني هذا العام هي 4 أيام.







اليوم الوطني السعودي 89

يوافق اليوم الوطني السعودي 89 هذا العام، يوم الأثنين 23 سبتمبر 2019، والموافق هجرياً 24 محرم 1441، وتقام الاحتفالات فى جميع المناطق في المملكة العربية السعودية، حيث يعتبر اليوم الوطني السعودي من أهم الأيام فى العام، حيث يحتفل المواطنين في المملكة بذكرى، توحيد مملكة الشام ومملكة الحجاز، وإعلان اسم جديد هو المملكة العربية السعودية، وقد أصبح ذلك اليوم هو إجازة رسمية فى المملكة منذ عام 2005م، ومنذ ذلك الحين وتقام الاحتفالات سنوياً في المملكة العربية السعودية، فى المناطق المختلف فى الاحياء العامة.







إجازة اليوم الوطني السعودي 89

يهتم المواطنين في المملكة العربية السعودية، بمعرفة موعد إجازة اليوم الوطني السعودي، وصرحت وزارة الخدمة المدنية أن إجازة اليوم الوطني هذا العام، تعتبر 4 أيام، حيث يأتي اليوم الوطني السعودي 89، يوم الأثنين الموافق 23 سبتمبر 2019، ويسبقه يومي الجمعة والسبت إجازة أسبوعية، ولذلك تم إعتبار يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر هو إجازة رسمية، لانة يقع بين إجازتين، وبذلك أصبح إجازة اليوم الوطني هي 4 أيام مدفوعة الأجر.