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مطالب بـ حظر الببجي في السعودية لما تسببه من خطر على الأطفال حسب المغردون

كتب حسين كرازفي آخر تحديث
مطالب بـ حظر الببجي في السعودية لما تسببه من خطر على الأطفال حسب المغردون
تعريف بسيط للعبة ببجي خطوات لعبة ببجي

نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع نجوم مصرية كافة أخبار دولة المملكة العربية السعودية ، حيث إنتشر خلال الساعات القليلة الماضية مطالبات بحظر لعبة ببجي PUBG في السعودية ، وذلك بعد إن تم حظرها في دولة الأردن ، وقد اكد العديد من المغردون أنها تدعو إلى العنف وترتبط بجرائم القتل وتدعو إلى العنف والإنتحار التي وقعت في العديد من الدول الأجنبية والعربية ، وخاصة المراهقين والأطفال الذين ينحدعون بهذه اللعبة العنيفة ، وذلك حسب إدعاء العديد من المغرديين .

هشتاق حظر لعبة ببجي PUBG في السعودية

إنتشر وتفاعل العديد من المغردين في دولة المملكة العربية السعودية مع هاشتاق ” نطالب بحظر ببجي في السعودية ، حيث تصدر ها الهاشتاق الترند في المملكة وذلك خلال الساعات الماضية مطالبين بحظر اللعبة وذلك بسبب خطورتها على الجميع ، وقد قال العديد من المغردين أن لعبة ببجي : ” تزرع الكراهية بين اللاعبين وخصوصاً الأطفال ، وتمني مبدأ العنف بين الأفراد ، وهي خطر يتسلل إلى الفكر ليهدم العقل بكل سهولة ، ودعا الكثير من المواطنين لحظر لعبة الببجي في السعودية .

لعبة الببجي PUBG

هي لعبة ساحات معارك للاعبين المجهولين ،وهي إختصار لإسمها الإنجليزي بالكامل ” PIayer Unkowons Battlegrounds ” ,وهي لعبة تلعب من خلال أجهزة الهاتف الحديثة او اللابتوب وهي من خلال الشبكة العنكوبتية ” الإنترنت ” ، وتم اللعبة على تطوير ذاتها وإستحداث نفسها بين الفينة والأخري من أجل مواكبة التطور ، وتعمل اللعبة بالعديد من اللغات العربية والانجليزية وغيرها من اللغات ، وهي من أشهر الألعاب في هذه الفترة .

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عن الكاتب

حسين كراز

كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية

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