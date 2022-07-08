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مراكز الأحياء تُنفذ مشروع “وليالٍ عشر” بالتعاون مع “إحسان” لسقيا الحجاج وتوزيع السلال الغذائية

محمد خير الحوراني

أطلقت جمعية مراكز الأحياء في منطقة مكة المكرمة، بالشراكة مع منصة إحسان للعمل الخيري، مشروع “وليالٍ عشر”الذي بدأ مع الأيام العشر من ذي الحجة ويستمر خلال موسم الحج

منصة إحسان للعمل الخيري

إحسان “وليالٍ عشر” لسُقيا المياه وتوزيع السلال الغذائية

ويتضمَّن مشروع الإحسان “وليالٍ عشر” عدداً من المبادرات منها:

  1. “سُقيا الماء” وتشمل توزيع ما يزيد على 3 ملايين عبوة ماء لضيوف الرحمن والمساجد، إضافة إلى الأسر المُحتاجة والتجمعات والساحات العامة.
  2. مبادرة السلال الغذائية التي استهدفت توزيع 6000 سلة غذائية في جدة والطائف للأسر المحتاجة.

مبادرة إحسان ومراكز الأحياء بدأت منذ استقبال الحجاج

هذا وقد شملت الفعاليات السنوية التي تقوم بها “مراكز الأحياء” بالتعاون مع “إحسان” العمل على خدمة ضيوف الرحمن في كلٍّ من العاصمة السعودية الرياض ومحافظات جدة والطائف، حيث بدأت باستقبال الحجاج والاحتفاء بهم وتعريفهم بالمملكة العربية السعودية، ومروراً بتقديم الهدايا التذكارية، وليس انتهاءً بتقديم واجب الضيافة والمساعدات الإرشادية والتوجيهية.

إدارة منظومات المياه بالتقنيات الذكية

وفي سياقٍ مُتصل بخدمة الحجاج فقد حرصت شركة المياه الوطنية على استخدام التقنيات الذكية في إدارة منظومات المياه في مناطق المشاعر المقدسة خلال موسم الحج 1443ه، عبر اعتماد مركز المتابعة والتحكم (سكادا) التي تهتم بمتابعة الخزانات ومراقبة منسوب المياه ومعدلات التدفق إضافة إلى مراقبة ضغوط المياه في الشبكات لضمان وصولها لنقاط الاستهلاك.
بالفيديو.. المياه الوطنية تقدم خدماتها للحجيج باستخدام التقنيات المتطورة

التأكُّد من جودة المياه والخدمات المقدَّمة للحجاج

وتعتمد الشركة في ذلك على عددٍ كبير من الحساسات الإلكترونية الموزعة في الشبكات ويتمُّ التحكم فيها وإدارتها عن بعد، لتساعد على رفع مستوى جودة الخدمات، والتأكُّد من جودة المياه المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، حيث ترتبط جميع هذه الأنظمة بغرفة المراقبة والتحكم لخدمات المياه بالمشاعر المقدسة.
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محمد خير الحوراني

محمد خير الحوراني كاتب ومصمم جرافيك ومسوق إلكتروني، أحمل إجازة في الآداب قسم التاريخ من جامعة دمشق أسعى لفهم التاريخ وبناء الحاضر وأحلم دائماً بمستقبلٍ أفضل.


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