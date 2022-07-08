مراكز الأحياء تُنفذ مشروع “وليالٍ عشر” بالتعاون مع “إحسان” لسقيا الحجاج وتوزيع السلال الغذائية

أطلقت جمعية مراكز الأحياء في منطقة مكة المكرمة، بالشراكة مع منصة إحسان للعمل الخيري، مشروع “وليالٍ عشر”الذي بدأ مع الأيام العشر من ذي الحجة ويستمر خلال موسم الحج

إحسان “وليالٍ عشر” لسُقيا المياه وتوزيع السلال الغذائية

ويتضمَّن مشروع الإحسان “وليالٍ عشر” عدداً من المبادرات منها: