مراكز الأحياء تُنفذ مشروع “وليالٍ عشر” بالتعاون مع “إحسان” لسقيا الحجاج وتوزيع السلال الغذائية
أطلقت جمعية مراكز الأحياء في منطقة مكة المكرمة، بالشراكة مع منصة إحسان للعمل الخيري، مشروع “وليالٍ عشر”الذي بدأ مع الأيام العشر من ذي الحجة ويستمر خلال موسم الحج
إحسان “وليالٍ عشر” لسُقيا المياه وتوزيع السلال الغذائية
ويتضمَّن مشروع الإحسان “وليالٍ عشر” عدداً من المبادرات منها:
- “سُقيا الماء” وتشمل توزيع ما يزيد على 3 ملايين عبوة ماء لضيوف الرحمن والمساجد، إضافة إلى الأسر المُحتاجة والتجمعات والساحات العامة.
- مبادرة السلال الغذائية التي استهدفت توزيع 6000 سلة غذائية في جدة والطائف للأسر المحتاجة.
مبادرة إحسان ومراكز الأحياء بدأت منذ استقبال الحجاج
هذا وقد شملت الفعاليات السنوية التي تقوم بها “مراكز الأحياء” بالتعاون مع “إحسان” العمل على خدمة ضيوف الرحمن في كلٍّ من العاصمة السعودية الرياض ومحافظات جدة والطائف، حيث بدأت باستقبال الحجاج والاحتفاء بهم وتعريفهم بالمملكة العربية السعودية، ومروراً بتقديم الهدايا التذكارية، وليس انتهاءً بتقديم واجب الضيافة والمساعدات الإرشادية والتوجيهية.