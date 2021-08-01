كيفية شحن بطاقة سوا من خلال تطبيق مصرف الراجحى

تعد شركة الاتصالات STC من أكبر الشركات داخل المملكة العربية السعودية و تعمل علي تقديم افضل خدمات الاتصالات لجميع عملائها، و كذلك عروض الباقات و عروض الشحن المختلفة، فتتيح شركة stc إمكانية شحن رصيد الهاتف المحمول لبطاقات سوا بطرق عديدة، للتسهيل علي جميع عملائها بوجود اكثر من طريقة فبالإضافة إلي إمكانية الشحن عبر شركة stc من خلال الأكواد الخاصة بالخدمة، أتاحت خدمة شحن الرصيد من خلال تطبيق مصرف الراجحي الذي أتاحته لجميع عملائه أو من خلال خدمة مباشر الراجحي المصرفي، و هذا ما سنتناوله في المقال التالي بشيء من التفصيل.

كيفية شحن رصيد بطاقات سوا من خلال تطبيق مصرف الراجحي

من المعروف أن مصرف الراجحي من أكبر البنوك داخل المملكة العربية السعودية و من أشهر البنوك الإسلامية بالمملكة الذي يسعى إلى تقديم أفضل الخدمات لجميع عملائه بمختلف الطرق ليتمكنوا من قضاء معاملات المختلفة بكل سهولة و يسر، و لعل من أكثر الخدمات التي عمل علي تقديمها و يستفيد منها جميع العملاء هي خدمة شحن رصيد بطاقات سوا الخاصة بشركة الاتصالات السعودية stc، حيث يمكنك الاستفادة من تلك الخدمة عبر اتباع الخطوات التالية :-

قم بتحميل تطبيق الراجحى علي الهاتف المحمول الخاص بك.

قم بتسجيل الدخول بالحساب الخاص بك في التطبيق.

من خلال حساب الافراد، قم بالضغط علي خدمة المدفوعات.

من خلال خدمة التسويق الإلكتروني قم باختيار بطاقات شحن الهاتف المحمول.

قم باختيار الاتصالات السعودية و منها شركة stc.

سيتطلب منك إدخال كل رقم الهاتف المحمول، و كذلك رقم الهوية الوطنية.

قم بتحديد الحساب الذي سيتم استخدامه للمبلغ المدفوع.

سيتم إرسال رسالة إلى هاتفك المحمول من خلال تطبيق مصرف الراجحي.

كيفية شحن رصيد بطاقات سوا من خلال هاتف مصرف الراجحي

يمكنك الآن شحن بطاقات سوا من خلال الاتصال بالهاتف المحمول الخاص بمصرف الراجحي ، و ذلك عبر اتباع الخطوات التالية :-

قم بالاتصال علي رقم الهاتف المحمول الخاص لمصرف الراجحي و هو كالتالي 920003344.

قم بإدخال الرقم السري لحسابك علي مصرف الراجحي.

من خلال قائمة الخيارات قم باختيار خدمة شحن الهاتف المحمول من بطاقة سوا.

قم بإدخال رقم الهاتف المحمول، و كذلك المبلغ الذي تريد شحن البطاقة به.

قم باختيار الطريقة التي تريد الدفع بها.

قم بالضغط علي كيفية تأكيد، حتي تصلك رسالة علي هاتفك المحمول بها المبلغ المشحون.

كيفية شحن بطاقة سوا من خلال بطاقات الشحن

يمكنك الآن شحن بطاقة سوا بكل سهولة من خلال بطاقات الشحن المتاحة بالمحلات التجارية، لشركة stc السعودية و ذلك عبر اتباع ما يلي :-