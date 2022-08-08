قريباً وبـ500 ريال فقط.. عودة تأشيرة مضيف للمواطنين والمقيمين بالسعودية و6 مميزات غير مسبوقة لهذه التأشيرة
أكدت بعض المصادر السعودية لبعض الصحف المحلية على أن المملكة العربية السعودية تبحث الآن عودة تأشيرة مضيف والتي كانت متاحة في السابق، وهذه التأشيرة تسمح لجميع المواطنين والمقيمين بالسعودية من جميع الجنسيات باستضافة أي أشخاص في أي وقت لزيارة المملكة، وقيمة هذه التأشيرة 500 ريال فقط.
السعودية تدرس عودة تأشيرة مضيف
وأشارت المصادر إلى أنه خلال أيام قليلة سوف يتم العمل بتأشيرة مضيف، وهي عبارة عن تأشيرة زيارة تسمح لحاملها بالسفر بدون باركود أو منصة أو خلافه، وستقضي هذه التأشيرة على احتكار تأشيرات العمرة في العديد من الدول بعد وصولها إلى أرقام فلكية، وتهدف تأشيرة مضيف لجلب المزيد من الزائرين للمملكة وكذلك المعتمرين، وكانت هيئة الترفيه قامت بإصدار ما يقرب من 17 مليون تأشيرة خارجية خلال العام الأخير.
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وكانت تأشيرة مضيف معمول بها في المملكة العربية السعودية في السابق، إلا أنه تم إلغاؤها قبل شهر رمضان الماضي لإدخال بعض التعديلات عليها، وفيما يلي نعرض لمتابعي موقع نجوم مصرية أبرز مميزات تأشيرة مضيف.
- تسمح تأشيرة مضيف لأي مواطن سعودي أو مقيم باستضافة من يريد لمدة 90 يوم.
- يمكن تكرار الإستضافة لـ3 مرات خلال العام الواحد.
- تسمح هذه التأشيرة لحاملها بالتنقل في المملكة كما يريد.
- تسمح تأشيرة مضيف لحاملها بحرية السكن والحركة.
- تكلفة التأشيرة 500 ريال فقط للشخص الواحد.
- يمكن للمضيف بهذه التأشيرة استضافة من 5 إلى 3 أشخاص.
اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين