في قصر الإليزيه اليوم.. ولي العهد يلتقي ماكرون

تعقد اليوم في العاصمة الفرنسية باريس قمة مرتقبة بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ويلتقي ولي العهد ماكرون في جولته الأخيرة أوروبيا، والتي كانت قد بدأت باليونان، وأعلنت الرئاسة الفرنسية صباح اليوم الخميس، أن الرئيس الفرنسي سوف يستقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قصر الإليزيه، وفقاً ل«العربية»، وتأتي زيارة ولي العهد إلى كل من اليونان وفرنسا (وفقا للديوان الملكي السعودي) بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، انطلاقا من حرصه على التواصل، وتعزيز العلاقات بين المملكة العربية السعودية والدول الصديقة والشقيقة في مختلف المجالات، واستجابة للدعوات المقدمة لولي العهد.

ومن المقرر اليوم أن يبحث ولي العهد خلال زيارته إلى العاصمة الفرنسية، العلاقات الثنائية بين الدولتين، والسبل التي ينبغي اتباعها لتقوية تلك العلاقات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك مع الرئيس ماكرون.

كما سيجري استعراض التطورات والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والسلم الدوليين، وإلى جانب تبادل الرؤى والأطروحات المختلفة حول عدد من القضايا والاهتمامات المشتركة بين البلدين في مجال الطاقة والتكنولوجيا.

يشار إلى أن الرئيس ماكرون كان قد زار جدة في ديسمبر الماضي، واستقبله ولي العهد في قصر السلام، وجرى استعراض أوجه التعاون، وبحث العلاقات بين البلدين، وبحث فرص تطوير العلاقات والتعاون وفقاً لرؤية المملكة 2030.