فترة السماح بعد انتهاء الزيارة العائلية .. وما هى طريقة تمديد التأشيرة

أعلنت ادارة الجوازات بالنسبة للأشخاص المقيمين خارج المملكة السعودية بالسماح لهم بالإقامة داخل المملكة لفترة قصيرة محددة، من خلال تأشيرة الزيارة العائلية من الشخص المقيم داخل المملكة، إلى أحد أفراد أسرته المقيم خارج السعودية، وهذا التأشيرة تشمل خيران اما زيازة واحدة بدخول واحد وتكون مدتها 30 يوم واما زيارة متعددة تكون مدتها 90 يوم، وبعد انتهاء التأشيرة يغادر المملكة العربية السعودية ويمكن ان يعود بتأشيرة جديدة لمدة ثلاث شهور.

فترة السماح بعد انتهاء الزيارة العائلية

على حسب ماجاء من المديرية العامة لجوزات فى المملكة العربية السعودية بخصوص تأشيرة الزيارة العائلية أن التأشيرة المحددة التى لا تزيد عن 180 يوم، ويتم تمديدها مع دفع الرسوم ولابد من توافر جميع الشروط لتجديد الزيارة، ويمكن تمديدها قبل سته أيام من انتهاء مدتها أو بعد ثلاث ايام من الإنتهاء فقط لا غير، وبعد مرور الثلاث أيام لايمكن تمديدها نهائيا، والمملكة تفرض عقوبة على المقيمين فى السعودية بعد انتهاء الفترة المحددة لهم ف تأشيرة الزيارة العائلية، وتكون العقوبة غرامة أو حبس أو ترحيل خارج المملكة، إذا كان أول مرة يقيم فى المملكة وانتهت تاشيرته يرحل مع دفع غرامة تصل إلى 15 الف ريال سعودي، أما إذا كانت المره الثانيه يعاقب بحبسه 3 شهور ودفع غرامة تصل إلى 25 الف ريال سعودي، وإذا كانت المرة الثالثه يتم حبسه 6 شهور ويدفع غرامة 50 ألف ريال سعودي.

من هم المسموح لهم بتأشيرة الزيارة العائلية

المملكة العربية السعودية يقيم بها الكثير من الأشخاص الذين يرغبون فى دعوة أهلهم وأقاربهم إلى السعودية، ولذلك فإن المملكة وضعت لهم تأشيرة الزيارة العائلية حتى يستطيع المقيمين بها باستضافة أهلهم واقاربهم، وقد حددت مديرية الجوازات فى السعودية أن مدت الاستضافة تكون أقلها 15 يوم وأكثر وقت لها 6 شهور حتى يتم تجديدها، ولايسمح إلا بالأشخاص الذين هم بدرجة أولى من القرابة مثل الأب الأم الزوجة أو الأبناء أو الأخ و الأخت، ويمكن تمديد التأشيرة عن طريق منصة أبشر الإلكترونية عن طريق الدخول وتسجيل الاسم والضغط على كلمة تسجيل وإدخال جميع البيانات على أيقونة إبدأ الخدمة وتسديد الرسوم وتقديم الطلب.