عاجل وزارة المالية تعلن تاريخ إيداع العوائد السنوية 1444

أعلنت وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية عن الموعد الرسمي لإيداع العوائد السنوية للعام الجديد 1444 هـ، وقد ازدادت معدلات البحث حول متى تنزل العوايد السنوية 1444؟، وكيفية الاستعلام عنها، حيث أعلنت وزارة المالية عن الموعد المحدد لها وخاصة بعد موافقة الملك سلمان عليها، ومن خلال السطور القادمة سوف نوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة بتاريخ العوائد السنوية بالمملكة العربية السعودية.

متى تنزل العوائد السنوية؟

أعلنت وزارة المالية السعودية عن موعد نزول العوائد السنوية للعام الجاري، لم تقدموا بكافة المستندات المطلوبة للحصول عليها، وقاموا بالسجيل وإكمال طلب العوائد السنوية، وقد صرحت الوزارة أن الموعد الرسمي لنزول العوائد السنوية 1444 سيكون في مطلع شهر محرم 1444، على أن يكون الموعد النهائي للصرف هو نهاية شهر جمادي الثاني، ويرجع ذلك للنظام الجديد المتبع بالمملكة.

الاستعلام عن العوائد السنوية برقم الهوية 1444

يمكن لكل المتقدمين بطلب العوائد السنوية الاستعلام عن مبلغ الدعم المالي المستحق برقم الهوية الوطنية، وخدمة الاستعلام تقدمها وزارة المالية بشكل مجاني لكل المستفيدين منها، ويمكن الاستعلام عنها بخطوات سهلة وهي:

الدخول إلى موقع وزارة المالية.

قم بالوقوف على تبويب الخدمات الإلكترونية، ومن ثم اختيار جديد الخدمات الإلكترونية.

اختر الاستعلام عن العوائد السنوية.

قم بالاطلاع على كافة الشروط.

اقر على أوافق على الشروط.

اضغط على الانتقال للخدمة.

ادخل رقم الهوية الوطنية، ورمز التحقق وانقر على استعلام.

يظهر للمستخدم تفاصيل المقررات والعوائد المراد الاستفسار عنها.

أرقام وزارة المالية

كما أعلنت وزارة المالية أن الهدف من إتاحة الخدمات الإلكترونية للمواطنين، هو توفير الوقت والجهد عليهم و​ حرصا من الوزارة على التطوير المستمر لخدماتها الإلكترونية لتلبية احتياجات المستفيدين، وأكدت انه في حال وجود شكوي من أي من الخدمات الإلكترونية يمكن التواصل مع الوزارة على الرقم الخاص بالشكاوى أو الاستفسارات والدعم من خلال رقم 19990 طوال أيام الأسبوع من الساعة الـ8 صباحا وحتى الـ8 مساءا.