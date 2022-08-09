حساب المواطن يصدر تحذيراً هاماً لجميع المستفيدين والعقوبة حرمان من الدعم سنتين أو استعادة ما حصل عليه

أصدر برنامج حساب المواطن منذ قليل بياناً هاماً لجميع المستفيدين من الدعم، وحذر في بيانه من إخفاء أي معلومات جوهرية، من شأنها أن تؤثر على الأهلية أو على استحقاق المستفيد الفعلي من الدعم، وأشار إلى أن عقوبة إخفاء أي معلومات جوهرية مطلوبة، ستؤدي إلى الحرمان من الدعم لمدة سنتين، أو استرداد ما تم الحصول عليه من أموال.

حساب المواطن يحذر ويكشف معنى المعلومة الجوهرية

كما أوضح حساب المواطن أن عدم الإفصاح عن المعلومات المطلوبة أو تقديم مستندات أو معلومات أو بيانات مضللة، يؤدي إلى تطبيق المادة 20 بحقه، والتي تنص على أن عقوبة هذا العمل حرمان من الدعم لفترة لا تتعدى العامين، أو استعادة ما تم الحصول عليه بغير وجه حق، أو العقاب بهما معاً.

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ما هي مصادر الدخل الأخرى

كما أوضح برنامج حساب المواطن في تغريدة أخرى على حسابه بتويتر، بأن مصادر الدخل الأخرى التي يجب الإفصاح عنها هي:

الإستثمارات المالية. عوائد الأصول العقارية. عوائد الأعمال الحرة.

كما أن مصادر الدخل الأخرى هي عبارة عن أي دخل للمواطن من برامج الحكومة التي تدعم بها المواطنين، أو حافز ساند أو مكافئة الأئمة، وكذلك العائد الناتج من الأشياء المذكورة أعلاه.